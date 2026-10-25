Samuel Morales y Zaider armaron el desorden en la Unisinú

Espectáculos

La Universidad del Sinú, sede Montería, se convirtió en una verdadera fiesta el viernes 23 de octubre. Miles de estudiantes, egresados y gente de la comunidad unisinuana se reunieron para un concierto en el campus.

Los encargados de poner a todo el mundo a bailar y a cantar fueron Samuel Morales y Zaider. Los dos llegaron con toda la energía y sus éxitos, transformando el campus en un escenario de integración donde la música fue la que mandó.

Pero la cosa no quedó solo con los platos fuertes. También se lucieron Soles Unisinú, la agrupación vallenata de la u que viene llegando fresquísima tras ganar el primer lugar en el Nacional Universitario de Música Vallenata ASCUN Cultura 2026. También participó Henry The Voice, talento local, aportó su voz y carisma a la velada.

Fue una noche de pura conexión y aplausos donde quedó claro que la vida universitaria no es solo estudiar, sino también saber armar un buen parche musical.

¿Quién más quiere que lleven este tipo de conciertos a su campus?