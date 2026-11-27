Espectáculos

Un clip de aproximadamente 34 segundos que circula en plataformas digitales ha encendido las alarmas de los fanáticos del género urbano. En las imágenes, que fueron compartidas por la cuenta de la revista Vea en Facebook, se ve a Luister La Voz en una videollamada con el cantante puertorriqueño Anuel AA. La grabación rápidamente generó reacciones y comentarios en redes sociales, y dio pie a especulaciones sobre una posible unión musical entre Colombia y Puerto Rico.

Aunque se reconoce a ambos artistas en el video, el audio del clip no está disponible, por lo que se desconoce de qué estaban conversando. Hasta el momento, ni Luister ni Anuel han confirmado que estén preparando una canción juntos, ni existe un anuncio oficial de lanzamiento.

El camino de Luister La Voz

Para quienes no estén tan al día, Luister La Voz, cuyo nombre real es Luis Carlos Cabeza de Ávila, es un cantante y compositor nacido el 23 de agosto de 1998. El artista es originario de Cartagena de Indias, específicamente del barrio La María, un lugar que ha sido fundamental para definir su identidad y la propuesta musical que maneja hoy en día.

Desde que era un niño, Luister creció rodeado de ritmos caribeños, muy influenciado por los sonidos de los pickups y las fiestas populares de la costa. Aunque al principio le llamaba la atención el fútbol, terminó volcándose por completo a la música, nutriéndose no solo de la champeta, sino también del pop, el rock, la música cristiana y la balada. Su carrera empezó a tomar forma real en la segunda mitad de la década de 2010, cuando comenzó a soltar temas de manera independiente y a armar su propia comunidad de seguidores en internet. El salto más fuerte lo dio alrededor de 2023, cuando canciones como «Otra Cosa (Remix)» y «Espacio» se volvieron populares y le abrieron las puertas para trabajar con los pesos pesados de la escena urbana.

Colaboraciones y sonidos

La propuesta de Luister es un mix interesante que combina la champeta con el afrobeats, sonidos del Caribe colombiano y música urbana. En su repertorio destacan temas como «6 AM», «Tiempo», «Las Cartas», «El Capataz», «Bésame», «Sangre de mi sangre» y el ya mencionado «Espacio».

Hablando de «Espacio», esa canción fue un hito porque Luister logró unir fuerzas con Silvestre Dangond y Ryan Castro, logrando una mezcla entre lo urbano y el vallenato. Pero no es el único que ha confiado en su talento. El artista lanzó «Vulnerable» junto a Manuel Turizo en septiembre de 2026 y trabajó con Goyo en el tema «Saltas por mí». También ha estado en proyectos con Ovy on the Drums, como en la canción «Vuela».

Además, en febrero de 2026, Luister ya había adelantado en una entrevista con Billboard Colombia que tenía canciones pendientes por estrenar junto a Piso 21 y nuevamente con Ryan Castro. El colombiano ha comenzado a ganar mayor visibilidad fuera de su país, y hasta el momento no existe un anuncio de lanzamiento o colaboración oficial.