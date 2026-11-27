Espectáculos

El chisme está que arde con Kris R y Karina García. Aunque han sido una de las parejas más sonadas de la farándula colombiana en los últimos meses y se han mostrado súper cariñosos, ahora los rumores de que terminaron están pegando fuerte. Todo esto pasa justo después del nacimiento de su hijo Kairo, un evento que generó muchísima emoción en redes, pero que parece haber dejado a la relación marcada por la polémica y los comentarios sobre una ruptura inminente.

La chispa que encendió todo fue una historia de Instagram de Kris R. El cantante publicó una foto suya con una frase que nos dejó a todos fríos: "por culpa de un tercero ya no hay nada entre los dos". Obviamente, los fans entraron en pánico pensando que la relación llegó a su fin, aunque seamos honestos, que alguien suelte eso en redes es básicamente pedir que el mundo entero se pregunte qué pasó.

Para ponerle más sal a la herida, Karina García también dejó caer un mensaje llamativo en su cuenta de X donde escribió: "a veces simplemente me quedo sin fuerzas". Lo más curioso es que borró el mensaje después, pero el mensaje alcanzó a llamar la atención. Mientras tanto, en Instagram, ella ha preferido enfocarse en su maternidad, asegurando que este proceso ha sido complejo hasta ahora, aunque sigue mostrando todo su amor por Kairo y agradeciendo el cariño que los fans le tienen al bebé.

A pesar de que estas indirectas parecen un guion de novela, la realidad es que ninguno de los dos ha confirmado oficialmente que hayan terminado. Por ahora, todo se queda en el terreno de los rumores creados por los seguidores, que están pegados al celular esperando una respuesta clara. ¿Será que el "tercero" es real o solo es un drama para generar ruido?

Solo nos queda esperar a ver si alguno de los dos se atreve a confirmar que el romance se volvió historia.