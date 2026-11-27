Espectáculos

El 2026 ha sido un año pasado por todo lo alto en Colombia, con shows históricos e inolvidables que mantuvieron la emoción en cada mes. Pero como el hambre de conciertos no se acaba, ya se están calentando motores para lo que viene en 2027.

Para los que no quieren perderse ningún detalle de los eventos próximos, ya hay artistas de la talla de Maluma y Don Omar que han confirmado sus presentaciones en el país. Estos shows se perfilan como citas imperdibles en los escenarios colombianos y prometen una cantidad enorme de emoción.

Para quienes busquen el cronograma completo confirmado hasta el momento, o quieran saber más sobre los detalles de los shows y la boletería, la recomendación es visitar las páginas oficiales de las ticketeras o las redes sociales de los artistas.

Sinceramente, que Don Omar y Maluma ya estén en la lista es un golazo, aunque nos toca tener paciencia para esperar al 2027. ¿Quién más creen que se sume a este parche?