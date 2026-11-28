Espectáculos

Se acabó la calma para los fans de Marvel. Resulta que Marvel Studios ya empezó a trabajar en las etapas iniciales de una nueva película de Deadpool, lo que básicamente nos deja la puerta abierta para una cuarta entrega. Y ojo, que el chisme se pone mejor: todo indica que Ryan Reynolds volvería a ponerse el traje de Wade Wilson para esta historia.

Pero lo que realmente tiene a todo el mundo emocionado en redes sociales es un rumor que vuela fuerte. Se dice que Deadpool no vendría solo, sino que se uniría a otro peso pesado de la franquicia. El proyecto, que según los rumores se titularía Deadpool & Spider-Man, reuniría en una misma aventura a Ryan Reynolds y a Tom Holland, quien interpretaría a Peter Parker. Eso sí, hay que bajarle un poquito a la intensidad porque Marvel Studios todavía no ha confirmado oficialmente este título ni la alianza entre los dos personajes.

Por ahora, la producción está en una fase preliminar. No hay trama detallada, no hay fecha de estreno pero el simple hecho de que el personaje esté avanzando dentro del Universo Cinematográfico de Marvel ya es suficiente para que estemos todos pendientes.

Las ganas de Ryan Reynolds

Si alguien tiene ganas de volver, es el mismísimo Ryan Reynolds. Durante el Fanatics Fest 2026, el actor soltó que Deadpool podría regresar a la pantalla grande con una historia nueva. Según Reynolds, todavía quedan elementos en los cómics que no han sido explorados en el cine y que le encantaría llevar a una futura producción.

El actor mencionó el trabajo de Fabian Nicieza, quien es cocreador del personaje, y de Gerry Duggan, uno de los guionistas que ha ayudado a desarrollar las historias de Wade Wilson.

Aunque Marvel Studios mantiene el misterio y no ha soltado ni un solo dato oficial sobre la producción, el título o la fecha de lanzamiento, la expectativa ya está al tope. El futuro de Wade Wilson en el cine sigue abierto y nosotros solo podemos esperar a que confirmen que el encuentro con Spidey es real.

¿Será que finalmente veremos a estos dos peleando o haciendo bromas juntos?