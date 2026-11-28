Espectáculos

Silvestre Dangond llega a la Quinta Vergara el lunes 22 de febrero para presentar el ritmo y el romanticismo del vallenato en el Festival de Viña del Mar 2027. El artista colombiano fue confirmado el viernes 27 de noviembre para participar en la edición número 66 del certamen, donde compartirá la jornada inaugural con la cantante italiana Laura Pausini, según reportó Publimetro Colombia.

Con más de dos décadas de trayectoria y cuatro premios Latin GRAMMY, Dangond es un referente del vallenato contemporáneo. El cantante nació el 12 de mayo de 1980 en Urumita, La Guajira. Su conexión con la música empezó desde niño en una familia donde el género era cotidiano, siendo hijo de Dellys Corrales Rojas y del cantante de vallenato William José “El Palomo” Dangond Baquero.

Su camino discográfico arrancó en 2002 con el álbum Tanto Para Ti. Desde entonces, consolidó a sus seguidores, los “silvestristas”, y se volvió un pilar de la llamada nueva ola del vallenato al mezclar sonidos tradicionales con otros estilos latinos. Entre sus éxitos destacan temas como Ya No Me Duele Más y BACANO, además de colaboraciones como ‘Cásate Conmigo’ con Nicky Jam, y Justicia y Las Locuras Mías junto a Natti Natasha.

La parrilla de Viña 2027

De acuerdo con Mega.cl, el festival se llevará a cabo entre el 22 y 27 de febrero de 2027, con la animación de Rafael Araneda y Karen Doggenweiler. La programación internacional incluye el martes 23 a Reik y Farruko, mientras que el jueves 25 se presentarán Gondwana, La Ley y Quique Neira. El viernes 26 será el turno de Pablo Alborán y Jihyo, de TWICE, y el cierre el sábado 27 estará a cargo de Damas Gratis y Arcángel, según Publimetro Colombia.

Historia del vallenato en Chile

Según Publimetro Colombia, esta no es la primera vez que el género suena en el escenario chileno. Carlos Vives ya ha pasado por la Quinta Vergara, regresando en 2014 con temas como La gota fría, Matilde Lina y La Cañaguatera, donde recibió las Gaviotas de Oro y Plata. Asimismo, en 2018, Omar Geles y Los K Morales llegaron a la competencia folclórica con la canción El Fulano, alcanzando una calificación de 6,3 en la final.

Por otro lado, ADN Radio señala que Dangond también ha incursionado en la televisión como protagonista de la bionovela Leandro Díaz en 2022 y ha colaborado con artistas como Emilia, Carlos Vives y Maluma.