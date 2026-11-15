Ryan Reynolds confirma que metió mano en el guion de Vengadores: Doomsday

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Ryan Reynolds parece haber confirmado su participación adicional en la escritura de Vengadores: Doomsday. El actor apareció junto a otros colaboradores en los créditos del guion dentro de la página web del Sindicato de Guionistas de Estados Unidos (WGA), aunque todavía está por ver hasta qué punto han contribuido realmente él y Hugh Jackman a los diálogos de la cinta.

Para responder a la noticia, Reynolds citó en X el 12 de noviembre un mensaje donde se revelaba su participación y la de Jackman. Lo hizo compartiendo un fragmento de Deadpool y Lobezno donde su personaje le dice a Paradox, interpretado por Matthew Macfadyen, que no sabe leer. Obviamente es un chiste, porque el actor sí sabe escribir y ya tiene experiencia como guionista en proyectos como Deadpool 2 y Deadpool y Lobezno, además de haber hablado sobre su rol en una futura película de Deadpool.

Lo más curioso de todo es que la presencia de Deadpool y Lobezno en Vengadores: Doomsday no se ha confirmado oficialmente. Aunque Reynolds y Jackman estuvieron promocionando la película durante el verano con apariciones irónicas en la D23 y la San Diego Comic-Con, el estudio no ha dado el sello final. Sin embargo, los fans ya dan por hecho que aparecerán, y algunas filtraciones sugieren que tendrán un papel breve pero clave en el choque de universos.

El guion principal de la película está en manos de los veteranos de Marvel, Christopher Markus y Stephen McFeely, quienes ya escribieron Vengadores: Infinity War y Vengadores: Endgame. Ahora solo queda esperar al 17 de diciembre para ver cuántas groserías logró colar Ryan Reynolds en el guion final ; la película llegará a los cines ese día.

¿Será que el humor de Deadpool se come toda la película o solo nos darán dosis pequeñas?