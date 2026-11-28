Espectáculos

Sarah Mintz atraviesa una etapa muy distinta a la de sus años de actriz: vive en Israel desde hace cinco años y dejó atrás la fama internacional que alcanzó bajo el nombre de Maritza Rodríguez.

En una conversación con el pódcast 'Historias con Ritmo', la barranquillera de 51 años contó que ahora su día a día es muy diferente. Divide su tiempo entre criar a sus hijos, dar conferencias espirituales y trabajar en un "maón", que es como llaman a los jardines infantiles en Israel. Entre risas, Mintz contó que le toca darles de comer, limpiar, barrer, trapear, cuidarlos y darles clase.

Lo curioso es que este giro no fue solo por azar. Sarah aseguró que entró a trabajar con niños, que van desde los seis meses hasta los cinco años, para perfeccionar su hebreo. Según ella, los niños israelíes son los mejores profesores porque le hablan con naturalidad y hasta le corrigen la pronunciación, mientras ella les canta rondas en español. Además, dice que esa experiencia le llena el corazón y le da una ternura parecida a la de ser abuela, ya que fue madre a una edad madura.

Pero su labor no se queda solo en el jardín. Sarah también es "morá" (maestra) y lidera la formación de mujeres que se están convirtiendo al judaísmo. Les enseña desde las plegarias diarias y el uso del libro de rezos hasta las normas del kashrut sobre la preparación de los alimentos permitidos por la Torá.

Para cerrar con broche de oro, su influencia ya es global. A través de Zoom, trabaja como coach espiritual para decenas de personas, principalmente de Latinoamérica, que quieren acercarse a la Torá, sumado a las charlas y conferencias que dicta tanto en Israel como en el exterior.