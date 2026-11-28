Espectáculos

María Alejandra López terminó su camino en el Miss Universo 2026 quedando entre las doce semifinalistas. La competencia, que fue la edición número 75 del certamen, se llevó a cabo en San Juan, Puerto Rico. Tras su paso por el escenario el 24 de noviembre en el Coliseo José Miguel Agrelot, la modelo no se quedó solo con la experiencia de la pasarela, sino que utilizó sus redes sociales para lanzar un mensaje directo a quienes tienen cargos de mando.

María Alejandra es una modelo y reina de belleza colombiana que ha ganado títulos como Miss Universo Colombia 2026 y Miss Grand Colombia 2023, además de representar al país en diversos concursos internacionales.

Un llamado a bajar el ego

En un texto publicado en su cuenta de Instagram, la pereirana de 32 años se dirigió a los líderes, asegurando que a muchos de ellos les hace falta recordar que son seres humanos. Aunque no mencionó a políticos ni figuras públicas específicas, planteó una observación general sobre cómo se debe ejercer la responsabilidad pública.

La reina cuestionó cómo la soberbia afecta a quienes acceden a funciones de mando, afirmando que cuando el ego ocupa todo el espacio, la persona deja de escuchar y empieza a creer que el poder le da la razón. Para ella, el poder no es un privilegio, sino una responsabilidad que Dios pone en las manos de las personas para servir a los demás.

En la parte final de su mensaje, López lanzó un reto directo a quienes ejercen la autoridad en cualquier ámbito de la sociedad, pidiéndoles bajar el volumen de su ego lo suficiente para escuchar a la gente que vive las consecuencias de sus decisiones. Según la candidata, es precisamente en ese punto donde comienza el verdadero servicio.

Liderazgo y feminidad

La representante colombiana también aprovechó para hablar sobre el papel de las mujeres en los espacios donde se toman las decisiones. Manifestó que quiere ver a más mujeres liderando con la libertad de hacerlo desde su feminidad, y expresó su respeto por aquellas que abrieron las puertas anteriormente, ya que gracias a esa valentía hoy pueden entrar siendo quienes son.

Para López, el gran desafío es integrar cualidades que normalmente se ven como opuestas. Sostiene que es posible ser firme y sensible al mismo tiempo, y que se pueden tomar decisiones difíciles mientras se mantiene la capacidad de conmoverse por el impacto que esas acciones tienen en los demás. En este sentido, planteó que el paso a seguir es aprender a integrar lo femenino y lo masculino que habita en cada persona.

Incluso llevó esta reflexión al ámbito del hogar y la crianza. Mencionó que muchas mujeres educan a los hombres que en el futuro tomarán decisiones, lo cual representa un poder inmenso. Sugirió que desde niños se les puede enseñar que la fuerza también sirve para cuidar, que llorar no es motivo de vergüenza y que los conflictos se pueden resolver sin convertirlos en una guerra, una postura que consideró fundamental para las mesas donde se decide la paz.

El despliegue de moda en Puerto Rico

Durante su estancia en San Juan, María Alejandra llevó diseños de creadores colombianos que resaltaban la cultura del país. En el desfile de traje nacional, usó una pieza de Randy Severiche llamada “La reina de las esmeraldas: Colombia, corazón verde del mundo”. El atuendo consistía en un corsé asimétrico con hombreras que imitaban una esmeralda en bruto, una falda con estampado geométrico en tonos dorados y verdes, una corona estructural y guantes bordados con cristales. Según la participante, el diseño reflejaba la riqueza natural, la identidad y el talento artesanal colombiano.

Para la jornada preliminar del 22 de noviembre, la modelo utilizó un vestido negro de cuello alto y mangas largas con pedrería, creado por Alejandro Reyes y bautizado como “La luz interior”. En esa misma etapa, también desfiló en un traje de baño azul de dos piezas acompañado de un pareo del mismo color.

Finalmente, para la noche de la gala de coronación el 24 de noviembre, tras pasar el primer corte de 30 cuartofinalistas y entrar al Top 12, lució un vestido de gala del modista samario John Lecksell. La prenda estaba hecha con una base de cristales en tonos plata, champaña y dorados, ajustada al cuerpo. El diseño incluía un complemento escultórico posterior hecho con capas de organdí de seda metalizado en tono light peach para darle volumen y movimiento.

María Alejandra López no logró entrar al Top 5 y terminó su participación en el grupo de las 12 semifinalistas. La corona de Miss Universo 2026 fue ganada por Jennifer Barreto, quien siendo la anfitriona le dio a Puerto Rico su sexto título universal.

Honesta, directa y con un toque de crítica social; así se despidió nuestra reina. ¿Será que algunos líderes sí captarán la indirecta o seguirán en su nube?