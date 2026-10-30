¡Yuhui Lee se choreó en MasterChef Chile! Desclasificó la verdad de la comida "china" y nos dejó marcando ocupado

Espectáculos

Este miércoles, en el react de MasterChef Chile que conduce junto a la seca Fran Medina, Yuhui Lee nos dejó con la boca abierta al mostrar su molestia sin filtro. ¿La razón? El desafío del día era cocinar comida china, pero la cosa se puso color de hormiga cuando los participantes empezaron a presentar platos que, según Yuhui, no tienen nada de chino auténtico.

El nacido en Shanghái no pudo disimular su molestia cuando vio que el arroz chaufa, el chapsui y el wantan eran catalogados como la cúspide de la gastronomía de su país. Su rostro se empezó a desfigurar, y tanto los cibernautas como su compañera Fran Medina lo notaron al toque. "No quiero opinar nada, una falta de respeto a la comida china", lanzó el asiático con una cara de pocos amigos que confirmaba que su enojo era real, no una broma.

Y Yuhui no se quedó ahí. Se desahogó en pantalla, dejando bien clarito cuál era el drama: "La comida china es muy importante, es 2026 y todavía están mostrando como comida china la mongoliana, el chapsui y el chaufán". Para él, es inentendible que a estas alturas del partido sigamos con esa confusión. Y para que nos quedara aún más claro, explicó que el chaufán, para ellos, no es un plato: es lo que se aprende a preparar cuando no se sabe cocinar, para llenar la guatita. Así de simple, nos derrumbó un mito.

Según Yuhui, de todas las preparaciones que salieron a colación en el espacio de TVN, las únicas que se salvaban un poco eran los arrollados primavera. Pero ojo, que tampoco son para andar sacando pecho en un concurso de cocina. Los calificó como un simple snack, dejando en evidencia que para él, la cosa va mucho más allá de un simple bocado. ¿Será que nos falta un diccionario culinario chino-chileno?