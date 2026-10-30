La excusa de Álvaro Ballero por la infidelidad que dejó helado a Mario Velasco

Espectáculos

Álvaro Ballero, para variar, está en el ojo del huracán. Esta vez, la polémica explotó cuando lo acusaron de jugarle chueco a su actual enamorada, Valentina Schnitzer. La bomba la soltaron Pablo Candia y Christopher Cisterna en el programa “Chismosos”, donde tiraron que el ex chico reality se habría acercado a su ex polola, María José Reyes.

Según lo que se ventiló, existen pantallazos de conversaciones privadas que confirmarían la movida. Candia y Cisterna explicaron que fue el mismísimo Álvaro quien contactó a María José para un posible “affaire” que, eso sí, no se concretó. Candia aseguró que no alcanzaron a pasar la noche juntos, pero que Álvaro insistió y que él vio el WhatsApp donde le pedía a María José que fuera a verlo y dejara a su hija encargada, tras una pelea con Valentina.

Cisterna tiró más leña al fuego, detallando cómo Ballero habría intentado el acercamiento. Contó que, aunque no llegaron a consumar ese momento cuando él ya estaba con Valentina, sí la invitó varias veces, y que esos mensajes existen y que incluso son audios.

Según esta versión, al inicio de su relación con Valentina, Ballero le enviaba mensajes y audios a María José invitándola a su departamento. Cisterna remató que siente que Valentina lo va a patear.

Con todo el cahuín dando vuelta, el tema llegó al programa “Alfombra Roja” el miércoles pasado. Ballero, ni tonto ni perezoso, mandó un mensaje para dar su versión de los hechos. ¿Su defensa? Agárrense: “Me hackearon el teléfono, así que no fui yo”. Esta excusa, de verdad, dejó a todos en shock en el espacio de Canal 13.

Obviamente, el panelista Mario Velasco, el Anfibio, no pudo quedarse callado. Tras escuchar la insólita respuesta del galán, soltó sin anestesia: “Ni yo me atreví tanto (…) yo la encontré un poco vulgar, digamos, para meterla en mi repertorio”. Parece que Ballero se pasó de originalidad esta vez, ¿o no?