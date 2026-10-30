“Te voy a contar la verdad”: Tita Ureta confesó por qué plantó a Pangal Andrade hace 15 años

Espectáculos

El último capítulo de Vértigo no solo trajo risas, ¡sino también un cahuín del pasado que nadie se esperaba! Martín Cárcamo, el animador con la lengua más filosa, puso en aprietos a su compañera Tita Ureta y al mismísimo Pangal Andrade al sacar a la luz una antigua anécdota. ¿La primicia? Que una de las personas presentes en el estudio había dejado a Pangal plantado después de aceptar una cita. ¡Y sí, la culpable era Tita!

Ella misma reconoció el incidente, que ocurrió hace cerca de quince años. Pangal Andrade, por su parte, también se acordaba de la situación, aunque con un tono algo agridulce: “Fue divertido... pero no tan divertido, me quedé esperando en el auto”, relató el deportista. ¡Pobre Pangal, esperando como el perrito fiel!

Tita Ureta explicó que en esa época, cuando tenía aproximadamente diecinueve años (¡ahora tiene treinta y cuatro!), ella conducía un programa de viajes y deportes. Fue en ese contexto que visitó a Andrade en el Cajón del Maipo. Y ahí, ni tonta ni perezosa, aceptó la invitación de Pangal para salir. Pero cuando llegó el día, ¡la cosa cambió!

La razón detrás de la "plantá" fue más estratégica de lo que imaginamos: ella estaba “tanteando” con quien es su actual marido. ¡Una movida que, según Tita, fue clave para su futuro!

De hecho, la comunicadora aseguró que, si no hubiese tomado esa decisión en ese entonces, "no existiría ni Alanna ni Melina", . Finalmente, sentenció que fue una buena decisión y que gracias a eso hoy tienen sus familias, cerrando el capítulo con un final feliz... ¡para ella! Para Pangal, solo quedó el recuerdo de la espera en el auto. ¿Quién más ha tenido que elegir entre un "tanteo" y una cita?