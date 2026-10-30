¿Estás pololeando?: la directa pregunta de Don Francisco que Ignacio Ormazábal respondió

Espectáculos

El mismísimo Don Francisco, el rey de la tele chilena, dejó clarísimo que no se anda con chiquitas el miércoles. En plena Gira Teletón, donde se supone que el foco es la solidaridad, el histórico animador puso en jaque al joven cantante Ignacio Ormazábal con una pregunta directa que pocos se atreverían a lanzar al aire. ¿El blanco de su curiosidad? Nada menos que el estado sentimental del artista, porque en farándula no hay tregua, ni siquiera cuando estamos con la Teletón a mil.

El momento de tensión (y cahuín del bueno) se vivió durante la tarde de ese día en el programa Plan perfecto. Ormazábal, un intérprete que debutaba en la tradicional gira solidaria, estaba en pleno contacto desde Los Ángeles, y se notaba emocionado. Dijo sentirse agradecido y muy bendecido de ser parte de la gira para el sur de Chile, y destacó que es su primera experiencia.

Pero la conversación, como es ley en el universo farandulero y la tele chilena, tomó un rumbo completamente distinto, directo a lo que realmente nos importa: el chismecito. De repente, desde el estudio comenzaron a sonar campanitas, mencionando a Alanys Lagos, otra artista con la que Ignacio ha sido vinculado últimamente. ¡Obvio! Si en Chile el amor y la farándula siempre van de la mano.

Y ahí fue cuando Don Francisco decidió intervenir. Sin rodeos, tiró la bomba sin anestesia: “Como esto es de farándula, ¿estás pololeando?”. Las risas del panel no se hicieron esperar, confirmando que la pregunta era directa y al hueso. A cualquiera le hubiese dado vergüenza, ¿o no?

Pero Ignacio Ormazábal no se achicó. Lejos de mostrarse incómodo, el cantante respondió con una frase que dejó abierta la interrogante. ¡Toma! Una respuesta que deja la puerta abierta a mil interpretaciones y que, seamos sinceros, es pura estrategia de galán misterioso.

Y por si la cosa no estaba suficientemente calentita, la periodista Tania Mardones, que estaba reportando desde Los Ángeles, soltó un dato que hizo levantar varias cejas en el estudio. Según contó, durante la estadía de los artistas pudo observar a Alanys e Ignacio tomando desayuno a solas en una terraza del hotel donde se hospedaban, lo que encendió aún más los rumores.

Así que, mientras la Gira Teletón sigue su curso solidario, parece que el corazón de Ignacio Ormazábal y Alanys Lagos anda haciendo su propia gira, con desayuno y terraza incluida. ¿Será que lo que se ve, efectivamente, no se pregunta? ¡Nosotros creemos que sí, y que se viene cahuín del bueno!