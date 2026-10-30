Cecilia Bolocco suelta la lengua sobre el pololeo de Máximo: “Yo creo que esto es genético”

Espectáculos

¡A ver, a ver! La Cecilia Bolocco no para de sorprender, y menos cuando se trata de su Máximo Menem. En el regreso del mítico programa "Vértigo" a Canal 13, la ex Miss Universo se mandó unas declaraciones que nos dejaron con la boca abierta, ¡y todo por el pololeo de su hijo con Karen Blau!

El tema salió a colación en la sección “La pregunta del pueblo”, y aunque la consulta era por la diferencia de edad, la Ceci altiro cambió el foco. Con una emoción que se le notaba a leguas, soltó: "Si, ella es mayor, yo creo que esto es genético, pero fíjate, ¿qué pienso?, yo siento y siento una gran emoción de ver a mi niño feliz, lo veo en paz, lo veo tranquilo, lo veo menos ansioso". ¡Una mamá chocha, po! Que se le pase la ansiedad al Máximo, ¡qué bueno!

Pero las flores no fueron solo para su retoño. La Bolocco también tuvo puras palabras bonitas para Karen Blau, describiéndola como una chiquilla muy amorosa y sencilla. Según ella, son súper parecidos y esa conexión le ha traído una tranquilidad enorme a Máximo. La animadora recordó que su hijo siempre ha sido un joven más maduro, que ha pasado por momentos complejos en su vida.

Y ojo, que la Ceci no es la suegra que uno se imagina en las teleseries. ¡Para nada! La ex Miss Universo aseguró que no es celosa y se autodefinió como una suegra amorosa y apañadora. De hecho, se pasan prendas y accesorios, ¡y hasta comparten zapatos! Nos imaginamos a la Ceci y la Karen haciendo canje de carteras los fines de semana. Además, contó que suelen juntarse seguido e incluso han compartido viajes, como una escapadita a Miami. ¡Definitivamente no es la suegra de las pesadillas!

Finalmente, cuando le preguntaron si le gustaría ser abuela, la Cecilia Bolocco no ocultó su entusiasmo. Afirmó que le encantaría y que no hay nada que le gustaría más. Pero, eso sí, dejó claro que la decisión es de Máximo y Karen, porque recién se pusieron a pololear. ¡Así que a esperar, pero con las ganas puestas!