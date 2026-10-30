Juan José Ramdohr le pone el pecho a la enfermedad: Fernanda Salazar y su ex, Francisco Dañobeitía, son parte clave de su increíble red de apoyo

Espectáculos

Juan José Ramdohr, el partner de la seca actriz Fernanda Salazar, nos dejó tiritones y llenos de admiración con un video en Instagram que es pura honestidad y aguante. En él, reveló que fue diagnosticado con linfoma no Hodgkin de células grandes tipo B, una noticia que, honestamente, nos dejó helados.

El registro visual, muestra a Fernanda rapándole el cabello a Juan José, un gesto de amor y solidaridad que habla por sí solo. Mientras las tijeras hacían lo suyo, él reflexionaba con una calma sorprendente sobre su tratamiento y proceso, sin guardarse nada: reveló que tiene siete tumores en su cuerpo. Esta transparencia y valentía es parte clave de cómo está enfrentando todo.

A pesar del tremendo desafío, Juan José nos contó que su tercer ciclo de quimioterapia, que tuvo "ayer" según contó en su video, le fue “bastante bien” y que se siente “muy contento y muy agradecido”. Su idea de compartir esta historia fue para responder a la ola de mensajes de amigos y cercanos, ya que, como explicó, se desconectó completamente del teléfono. Es su forma de comunicar y mantener la cercanía en medio de la adversidad.

Pero lo que de verdad nos voló la cabeza fue la increíble red de apoyo que ha construido. Juan José dedicó palabras a su familia, a “la Fer hermosa” —¡obvio que sí, su gesto fue impagable!—, a sus hijos y, ojo, también al actor Francisco Dañobeitía, el exesposo de Fernanda. El actor vive junto a Fernanda y Juan José en la actualidad, y los tres han formado una cercana amistad. Juan José los describió como una red de apoyo y de contención enorme. Esto nos muestra cómo se construye una familia y un sistema de apoyo que va más allá de las convenciones.

El camino no ha sido para nada fácil. Contó que estuvo hospitalizado por casi un mes y medio en el Hospital del Salvador, pasando por distintas unidades, incluyendo la UCI.

Pese a todo lo vivido, Juan José quiso mandar un mensaje de tranquilidad y optimismo a sus cercanos. “Me siento bien. Tengo ánimo, tengo energía, voy a salir de esto junto a todos los que me rodean, que de verdad han sido un gran apoyo”, afirmó con una convicción que contagia. Esta actitud es su armadura frente a la enfermedad.

Para cerrar su emotivo mensaje, manifestó un deseo profundo de reencontrarse con todas esas personas que lo acompañaron durante su hospitalización. Señaló que es muy importante para él poder agradecer y abrazar, valorando a quienes le permitieron encontrar calma en este proceso. El video no solo recibió el “te amo” con corazón de Fernanda, sino también el apoyo de figuras como Pedro Campos, Daniela Ramírez, Alison Mandel, Francisco Puelles y Javiera Contador, entre otros, demostrando que su mensaje caló hondo en el mundo del espectáculo.

Un ejemplo potente de cómo la familia —la que uno elige y la que se forma— es el pilar para enfrentar cualquier batalla. ¡Un tremendo aplauso para este equipo de oro!