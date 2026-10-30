¡Qué se jura! Dra. Cordero arremetió contra Ivette Vergara y la animadora la paró en seco

Espectáculos

Un cahuín de proporciones se tomó la pantalla de «Zona de Estrellas» este jueves, cuando la psiquiatra y panelista María Luisa Cordero lanzó comentarios bien pesados sobre la animadora y periodista Ivette Vergara. Pero ojo, que la Ivette no se quedó de brazos cruzados y se comunicó con el programa para ponerle los puntos sobre las íes a la Doctora, quien terminó pidiendo disculpas en vivo.

Todo partió por un embrollo en una audiencia judicial de Vergara. Ahí, su abogado, Raúl Arredondo, metió las patas y dijo por error que la animadora estaba separada de Fernando Solabarrieta. Después, el abogado echó pie atrás, asumió la culpa y aclaró la confusión, pero ya era tarde: el atado estaba hecho.

Fue justo ahí donde la Dra. Cordero aprovechó para irse en picada, cuestionando la situación personal de la comunicadora con unas declaraciones que, para ser honestos, se pasaron de la raya. «El abogado lo dijo para dar lástima, cesante y separada, y le faltó decir que estaba en quimioterapia por un cáncer al colon», soltó la panelista sin filtro. Y para rematar, la panelista cuestionó duramente a Vergara con otros calificativos.

Obvio que estos dichos no pasaron piola. La animadora, pillo que te pillo, se contactó con el programa de Zona Latina a través de la periodista Fany Mazuela. En su intervención, Ivette Vergara dejó en claro su molestia por el descaro de una profesional de la salud al tirar calificativos y juicios sobre ella sin conocerla en persona.

Vergara sostuvo que lo del abogado fue un lapsus, como él mismo lo reconoció en su comunicado, y que le parece súper irresponsable que la Doctora Cordero la trate con calificativos. Además, cuestionó que un error de su abogado en una audiencia terminara convertido en una discusión televisiva sobre su vida privada.

Después de escuchar la defensa de la comunicadora, la mismísima Doctora Cordero no tuvo más opción que referirse a sus declaraciones y pedir perdón, ahí mismo, en el programa. «Si ella se sintió ofendida por mis palabras, ofrezco disculpas… Espero que no se querelle contra mí», dijo la panelista.