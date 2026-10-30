¡Matías Oviedo la rompió como zombie en Halloween!

Espectáculos

¡Atención, cabros! El mundo del espectáculo chileno no para, y menos cuando hay disfraces de por medio. Matías Oviedo fue el mejor de la noche en la jornada especial de Halloween de Fiebre de Canto. Él sorprendió con una caracterización de zombie.

Y es que ganar el reconocimiento al "mejor de la noche" en un especial de disfraces, no es cualquier cosa. Matías se llevó el reconocimiento al mejor de la noche.

Pero como siempre, después de la performance épica, viene el ojo crítico. En El VAR-After del Canto, Emilia Daiber y el panel completo se sentaron a repasar cada detalle. Allí analizaron la actuación del cantante.

Matías Oviedo se quedó con el reconocimiento tras su caracterización de zombie en la jornada especial de disfraces.