Jordhy Thompson le dedicó un mensaje de cumple a Camila Sepúlveda y enterró los cahuines

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Parece que a Jordhy Thompson le dio la vena romántica y no le tembló la mano para declararle su amor a los cuatro vientos. Este jueves, el delantero del Orenburg y ex Colo Colo, nos dejó a todos pa' dentro con un mensaje de cumpleaños épico para su esposa, Camila Sepúlveda. El romanticismo del futbolista la embarró, porque la foto iba acompañada de un carrusel que era pura miel, con varias instantáneas de la pareja en los últimos meses.

Thompson partió con la declaración de amor más potente: "Hoy es un día muy especial porque nació la mujer que llena mi vida de amor, alegría y felicidad". Y como si no fuera suficiente, siguió tirando puras flores. ¡Ahí nomás la dejó!

Pero ojo, que esta tremenda demostración de amor no es solo un saludo de cumple más. Sirve, ni más ni menos, para enterrar esos cahuines de quiebre que venían sonando fuerte hace un par de meses, dejando a la pareja en la cuerda floja. El ex albo, que hoy defiende los colores del Orenburg, fue clarito y le dijo que es su esposa, su compañera y su mejor amiga.

Estos rumores, pa' los que tienen mala memoria, partieron en julio, a solo meses de que los recién casados dieran el sí. La alarma se encendió cuando ¡zas! las fotos de ambos desaparecieron de sus perfiles en redes. ¿Crisis matrimonial a la vista? Y por si la cosa no fuera lo suficientemente culebrón, en septiembre se sumó otro capítulo al drama. Una cibernauta salió a decir que había tenido onda con Jordhy mientras él ya estaba con Camila. ¡Un atado que dejó a todos marcando ocupado!

Pero parece que la página se dio vuelta y el amor ganó el partido. Thompson cerró su dedicatoria tirando puras buenas vibras para la madre de su hijo, deseándole salud, felicidad y que sus sueños se hagan realidad. ¡Un broche de oro!

Con tanto tira y afloja, solo queda preguntar: ¿Será esta la calma después de la tormenta, o estamos listos para la próxima teleserie?