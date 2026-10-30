¡Rai Cerda la pifió! Faloon Larraguibel explotó por Flavia Laos

Espectáculos

El jueves 29 de octubre se conoció el avance del capítulo 83 de "Volverías con tu ex? 2", y la verdad es que nos dejó con la boca abierta. En la actividad, los hombres armarán a su "mujer ideal", y esta dinámica dejará muchas polémicas.

El primero será Manuel González, quien escogerá la cara de La Guarén en vez de la de Nicole Moreno, algo que a Nicole no le gustará para nada.

Después será el turno de Luis Mateucci, el trasandino, quien hará la misma elección. Él optó por el corazón de Faloon Larraguibel, y Flavia Laos querrá hablar sobre el tema. Pero la gota que rebalsó el vaso, el verdadero boom, llegó con la elección de Rai Cerda.

El ingeniero elegirá la cara de Flavia Laos como parte de su mujer ideal, y Faloon Larraguibel, su expareja, explotará de furia.

Terminada la actividad, Rai se acercará a Faloon para conversar, pero ella no querrá por ningún motivo, pues estará muy enojada.