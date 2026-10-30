¡Se armó! Camila Nash lapidó a Tom Brusse y le tiró la dura en ¿Volverías con tu ex? 2

Espectáculos

Parece que el drama en los realities chilenos nunca para, y menos cuando hay exes de por medio. La influencer Camila Nash, conocida por no tener pelos en la lengua, está lista para incendiar la pantalla en un nuevo episodio de ¿Volverías con tu ex? 2. ¿El protagonista de su furia? Nada menos que Tom Brusse, el galán de televisión y DJ de origen marroquí, conocido por sus pasos por realities en España. Agárrense porque esta conversación va a dejar a más de uno con la boca abierta.

Todo partió en la famosa Cabaña de las Tentaciones, ese lugar donde se supone que las chispas (o los dramones) vuelven a encenderse. Después de una fiesta que prometía de todo, los participantes deberán hacer distintas dinámicas junto a sus exparejas, esas que siempre terminan en risas nerviosas o caras de poto. Pero la verdadera bomba se activará cuando elijan a Nash y Brusse para pasar la noche solitos en el nidito del amor... o del desamor, como sea el caso.

Y claro, la noche en solitario no será para arrumacos precisamente. Antes de irse a dormir, la parejita conversará sobre lo que fue su relación y lo que queda de ella. Y aquí es donde Camila Nash se destapa, sin filtros, directo a la vena. La influencer le va a confesar a Tom que ya no le provoca ni una cosquilla, que la atracción se le fue a pique y que, la verdad, convivir con él se ha vuelto un martirio. Parece que el 'feeling' se fue de vacaciones sin pasaje de vuelta.

Pero la cosa no quedó ahí. Camila irá más allá y le tirará la dura sin anestesia. “Nosotros no tenemos ni un p… feeling, cada día que pasa me doy cuenta y me pregunto cómo pasó. Nosotros no tenemos nada que ver, de verdad, mi familia te odia, mis amigas te odian”, le va a soltar Nash, dejando claro que el rechazo no es solo de ella, sino que es un sentimiento colectivo. ¡Uff! Esa sí que duele, ¿o no?

Tom Brusse reconocerá parte de la crítica y admitirá que ambos son muy diferentes. Al menos habrá algo de mea culpa, cabros, algo es algo.

Pero Camila no habrá terminado. Haciendo un balance de lo que fue su relación, la influencer dejará clarísimo que, si bien hubo un inicio prometedor, el resto fue pura paila. “Un pedacito (de la relación) fue bonito, el 70% fue una m… La primera etapa, antes de que me pusieras el cuerno, hasta ahí estuvo bonito, de ahí en adelante fue pura m… que tuve que arrastrar”, planteará. O sea, el recuerdo de la infidelidad sigue ahí, fresco como lechuga, y parece que es el punto de quiebre definitivo.

Y para rematar, Nash explicará que la falta de sentimientos hacia su ex cambió por completo su tolerancia frente a sus actitudes, y que aguantar su mal carácter sin sentir nada por él se le hace una carga bien pesada. ¡Y quién no la entiende, poh! Aguantar malas caras sin que haya chispa, es para mártires.

Así que ya saben, el próximo capítulo de ¿Volverías con tu ex? 2 promete fuego y cenizas. Camila Nash se desahogará con todo, sin guardarse nada. ¡Qué brígido! ¿Ustedes qué habrían hecho en su lugar?