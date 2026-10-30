¡Sorpresa doble! Marco Ferri, de "¿Volverías con tu ex?", será papá por segunda vez

Espectáculos

¡Se viene la segunda! Marco Ferri, el galán que se hizo conocido en la primera de "¿Volverías con tu ex?", nos dejó tiritando con una notición: ¡será papá por segunda vez! El italiano soltó la noticia junto a su polola, la modelo croata-francesa Sarah Danolić, a través de sus redes sociales. Subieron un video tan tierno que el termómetro explotó.

¿Y qué se vio en la joyita de registro? A Marco y Sarah con su pequeña hija, que con un amor tremendo le acariciaba la pancita a la mamá. Para que no quedara ni una pizca de duda, el clip también mostró la foto de una ecografía y, obvio, el infaltable test de embarazo. Marco escribió en la publicación: "Hemos estado guardado un pequeño secreto…", ¡y qué secreto más dulce!

Como era de esperar, las redes se incendiaron de buena onda. Entre los mensajes que recibió la pareja hubo muchas felicitaciones. ¡Pura buena vibra para el exchico reality y su parche! Ojo, que esta no es su primera incursión en la paternidad, porque ya son papás de la Lea Isabella, que llegó a alegrarles la vida allá por fines de julio de 2014. Y por si fuera poco, hace unos meses anunciaron su compromiso tras una romántica y cinematográfica propuesta de matrimonio en un lujoso hotel con vista a la Riviera Francesa. ¡Este par sabe cómo mantenernos pegados a la pantalla!

¿Será que Marco ahora sí le agarra el ritmo a los pañales o seguirá pidiendo ayuda a gritos? ¡Esperamos fotos del nuevo baby!