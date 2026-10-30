Carola Bezamat destapó la olla: ¡Cero feeling con el equipo del Mucho Gusto!

Espectáculos

¡Atención, pipol! La Carola Bezamat, esa periodista que recordamos del matinal Mucho Gusto, tiró la talla sin filtro sobre su paso por el programa. Parece que el brillo de la farándula no era para ella, porque confesó que nunca, ¡nunca! logró hacer click con el equipo.

Según lo que soltó en una entrevista, al principio todo bien, ella metida en temas culturales y todo el cuento. Pero la cosa mutó más rápido que uno cambiando de playlist: el programa se fue para el lado del chisme y la farándula sin escalas. Y obvio, a ella eso no le calzó ni un poco. Dijo que se quedó "largo tiempo y fue rudo porque no estaba conectada con eso en ningún sentido", ¡heavy!

Y ojo, que cuando le preguntaron derechamente cómo se llevaba con Lucho Jara, Katherine Salosny y el resto de sus compañeros, la Carola fue súper clara: "Yo no tenía ninguna relación directa porque no había un feeling, no tenía onda". Así de simple. ¡Hasta evitaba ir a los eventos!

Ahora, la Bezamat está en otra parada, bien alejada de los cahuines. La encuentran en NTV con su programa Tesoros Naturales, full cultura, y en Instagram (donde tiene más de 200 mil seguidores, ¡ojo!) tirando datos de ecología y vida sana. Claramente lo suyo es la onda verde, ¡no la farandulera!

¿Será que a veces uno solo quiere hacer la pega tranquila y evitar el bailoteo obligado? ¡Nos dejó pensando!