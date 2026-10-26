Yoan Amor responde con todo a las acusaciones: “El que se está colgando de Leo Rey es otro”

Espectáculos

Yoan Amor, quien llegó a La Noche en 2010 tras la salida de Leo Rey, ha vuelto a la palestra. Hace unos días, en medio de la bullada polémica entre Leo Rey y Alexítico, el cantante había confesado en el podcast Maldito Lunes que su salida de la banda no fue solo por motivos familiares, sino también por un tenso atado con uno de los músicos: el baterista de aquel entonces, a quien describió como el actual “compadre de Leo Rey”. Estas declaraciones encendieron la mecha y no tardaron en generar revuelo.

El carrete y las acusaciones ##

Después de estas confesiones, el locutor Willy Sabor no se quedó callado. Reveló que algunos antiguos integrantes de La Noche estarían molestos con Yoan Amor por sus palabras y lo acusaron de intentar “colgarse de Leo Rey”. Según la versión que Willy Sabor recibió, la salida de Yoan no habría estado vinculada a un conflicto con los músicos, sino más bien a su desempeño en la banda.

Según relató el comediante, le contaron que Yoan Amor no llegaba a los ensayos ni se aprendía las canciones, que culpaba a los integrantes que lo sacaron y que carreteaba mucho.

La dura de Yoan Amor ##

Pero la historia no se queda ahí, porque Yoan Amor no tardó en usar sus redes sociales para desmentir estas versiones. En un video que compartió, el cantante explicó que él decidió dejar La Noche por decisión propia y lanzó una bomba: había recibido una llamada amenazante hace unos días. “A mí no me echó nadie, yo me fui por las mías porque tenía problemas con el baterista”, afirmó con seguridad.

En ese sentido, reveló que hace unos días recibió un llamado amenazándolo por esto mismo, con la advertencia de que iban a hablar de que es carretero. El artista admitió su pasado festivo: dijo que tenía 23 años cuando entró a la banda y que, llegando desde Suecia a Chile, ya lo conocían los auxiliares de vuelo. “Era un boom el grupo La Noche, yo estaba en las nubes”, recordó.

No obstante, aclaró que carreteó muchísimo, pero siempre con responsabilidad. Explicó que si alguna vez faltó a un ensayo fue porque esa persona lo ninguneaba y lo pisoteaba, por su ego de haber estado ya en los Festivales de Viña y de ser el más viejo de la banda. Aun así, aseguró que siempre cumplió con los matinales y que fue responsable en todos los shows. Y sentenció que nadie puede hablar de que fue irresponsable.

Las adicciones y el desmentido final ##

La confesión más fuerte llegó cuando Yoan admitió que sí fue carretero y que tuvo problemas con el alcohol y con adicciones, algo que, según dijo, fue lo que lo amenazó. Aseguró tener la llamada grabada. “Estoy tranquilo. Tengo mi familia y agradezco a las personas al grupo de La Noche”, expresó.

Finalmente, el artista descartó de plano que los integrantes “históricos” de la banda hubieran entregado esas declaraciones, y mencionó que aún mantenía contacto con algunos de los músicos. Y sobre la acusación de “colgarse” de Leo Rey, Yoan Amor fue categórico: “Yo soy de Alexítico. El que se está colgando de Leo Rey es otro”.