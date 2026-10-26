Jorge Hevia vuelve a la tele en Silver TV, ¡y no viene solo!

Espectáculos

¡Atención, cabros! El mundo de la tele chilena se nos movió esta semana con una jugada que, a decir verdad, pocos veían venir. El martes 21 de octubre, una nueva señal llamada Silver TV hizo su gran debut, ¡y ojo que no es cualquier canal! Su misión es clara: conquistar la pantalla para la audiencia de más de sesenta años. Y para eso, tiraron toda la carne a la parrilla, trayendo de vuelta a un clásico indiscutido de la televisión nacional.

Hablamos nada menos que de Jorge Hevia, el mismísimo exconductor del “Buenos días a todos” de TVN, que regresa para darnos cátedra. El mítico animador se pone al frente de “Mesa x 3”. Este programa promete ser un espacio donde se juntarán distintos invitados, entre especialistas y figuras, para desmenuzar la contingencia y compartir esas experiencias de vida que solo los años dan. ¿Se imaginan las tallas y las historias que saldrán de ahí? ¡Nos tinca que será un imperdible para echar la talla con los abuelos!

Pero la cosa no se queda solo con Hevia, porque Silver TV armó un tremendo equipo. Por ejemplo, tendremos a Eduardo ‘Guayo’ Riberos con Las Buenas Noticias, un espacio que buscará puro positivismo, rescatando historias que inspiran, avances científicos que nos dejan con la boca abierta y experiencias que vale la pena contar. ¡Pura buena onda, lo que necesitamos!

También se suma la seca periodista Gabriela Valenzuela, que nos trae Leche con Plátano. A ver, el nombre ya da para conversar, ¿o no? Este programa se enfocará en la música, esas películas y series que marcaron una época, ¡un viaje directo a la nostalgia! Y para las risas, prepárense para Lolosaurios con Cote Evans, una tertulia que promete humor del bueno, con música, actualidad y harta conversación. ¿Será el programa donde los dinosaurios de la tele se ponen a twittear? ¡Queremos ver eso!

Y para cerrar el elenco de lujo, Rolando Ramos llega con “SuperSenior”, donde repasará las trayectorias de personajes reconocidos de nuestro país. Un verdadero paseo por la historia televisiva y cultural. Así que ya saben, si quieren ver a estos capos en acción o simplemente curiosear qué tal esta nueva propuesta, Silver TV está disponible en el canal 704 a través de Claro Chile y VTR.

¿Será que Silver TV le da el palo al gato con esta apuesta o es pura tele para irse a la siesta? ¡Queremos saber qué opinan ustedes! ¿Le van a dar una oportunidad a esta nueva señal o prefieren seguir en TikTok?