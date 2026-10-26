¡Casi se le va el libreto! El chascarro de Paola Troncoso en "Detrás del Muro" que nos mató de la risa

Espectáculos

En un capítulo reciente de "Detrás del Muro" de Mega, la actriz y comediante Paola Troncoso protagonizó un chascarro que se robó todas las miradas y desató carcajadas, probando que incluso los improvisadores más secos pueden quedarse en blanco.

Todo partió con una batalla de rap entre su personaje, la popular Chofi, y un improvisador interpretado por Fernando Godoy, en una escena ambientada en un vagón del Metro. La Chofi iba piola haciendo sus trámites cuando se topó con este personaje que llegó a soltar rimas. El improvisador lanzó sus rimas contra ella, sin imaginarse lo que se le venía encima.

Porque la Chofi no se quedó callada y respondió con todo el power, sacando aplausos con su estilo único.

Pero el momento cumbre llegó cuando Godoy la desafió con una rima que mencionaba a Tapia, el personaje de Patricio Fuentes. Ahí fue cuando a Paola Troncoso se le borró el cassette, olvidando por completo cómo seguir con su intervención.

Lejos de achicarse o disimular, la actriz transformó el error en pura comedia. Entre risas, intentó retomar el diálogo, pero las palabras simplemente no aparecían. Un integrante de la producción se acercó raudo para pasarle el guion y ayudarla a recordar su parte. Parecía la solución perfecta, hasta que Paola soltó la verdad que nadie se esperaba: "No tengo lentes, no leo nada".

Esa confesión fue la guinda de la torta, desatando aún más risas y dejando claro que en esa batalla de rap ya había un ganador, aunque no precisamente por sus habilidades para el freestyle. Fernando Godoy, con tremenda chispa, puso fin al improvisado enfrentamiento con una frase que resumió la situación a la perfección: "Bueno, se termina, se le olvidó el diálogo". ¡Un clásico instantáneo!