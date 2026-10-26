¡Mano negra en los Copihue de Oro! Sergio Rojas explota por el ninguneo a “Qué te lo digo”

Espectáculos

¡Atención, pipol! La farándula chilena está que arde y Sergio Rojas no se guardó nada. Su programa, “Qué te lo digo”, no figuró entre los nominados a la nueva edición de los Copihue de Oro, y el comunicador salió con los tapones de punta.

Para Rojas, hubo un problema con la organización. El comunicador acusó derechamente una “mano negra” que se notó “demasiado evidente”. ¡Directo a la yugular, como nos gusta!

Pero la crítica no paró ahí. El comunicador criticó que la votación estuviese a cargo de solo seis personas. ¿Seis personas para elegir a los favoritos del público? ¡Por favor! Es como querer representar a Chile con solo seis empanadas de pino: claramente no es suficiente y, según Rojas, tampoco representa lo que la gente quiere de verdad.

Así que, ¿se pasaron de listos en la organización o de verdad el público no bancaba “Qué te lo digo” tanto como pensábamos? ¡La polémica está servida y nosotros ya tenemos nuestro popcorn listo! ¿Ustedes qué opinan?