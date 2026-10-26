Cony Capelli y su ex, Sebastián Daroch, ¡conversación en pro del baby!

Espectáculos

¡No hay como Cony Capelli para dar que hablar! Esta semana, la cabra se lució como la gran ganadora del segundo episodio de Vértigo Estelar de Canal 13. Pero más allá de los premios, la ex chica Gran Hermano Chile nos tenía guardada una noticia que nos dejó boquiabiertos y, esta vez, con un giro que nadie esperaba.

Recordemos que Cony, que ya va por los cinco meses de embarazo, hace unas semanas confirmaba una triste separación del padre de su guagua. Y no solo eso, ¡se armó la mocha en redes sociales! Cony, sin pelos en la lengua, lanzó un tremendo descargo contra el fotógrafo Sebastián Daroch, el papá de su bebé en camino. “Y el papá saliendo a carretear mientras una se hace responsable como mujer de un bebé. ¡Me cansé, ya no me callo más”, tiró,

Pero como la vida da muchas vueltas y el amor (por la guagua) todo lo puede, Cony Capelli conversó con LUN y compartió una positiva noticia sobre la relación con Sebastián. “Cuando escribí eso fue desde la rabia y después pensaba ‘qué vergüenza haber hecho algo así’”, reconoció la bailarina sobre su momento de desahogo. ¡A quién no le ha pasado, eh! Esos mensajes que uno manda con la adrenalina a mil, solo para arrepentirse a los cinco minutos.

Lo chistoso es que, según Cony, esa pataleta pública sirvió para mover las piezas. Agregó que ese desahogo movilizó las cosas y que sin él no habría tenido una conversación con el padre de su bebé, dándole un giro inesperado a esta teleserie. Y sí, confirmó que hubo un acercamiento especial con Sebastián Daroch: tuvo una conversación bonita con el padre de su hijo, a favor del bebé, algo que, según ella, es lo más importante. ¡Así se habla, poniendo al bebé siempre primero!

Cony, con una madurez que aplaudimos de pie, tiene clarísimo que la prioridad es el bebé y que a veces hay que tomar medidas drásticas. La bailarina remató que a veces las acciones desesperadas son necesarias para poner un límite y que espera que con el tiempo puedan formar una familia bonita, como sea que tenga que ser, pero en pro del bebé. Un ejemplo de que, a veces, un buen “palo” a tiempo puede enderezar el camino y hacer que la gente converse.

¿Será este el inicio de una linda historia de co-paternidad, a pesar de todo el drama inicial?