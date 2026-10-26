“Son argollas”: Ballero confiesa detalles de tatuajes con su pareja y lo "intenso" de su romance

Espectáculos

Álvaro Ballero no se guardó nada al revelar los secretos de sus tatuajes a juego con su nueva pareja, Valentina Schnitzer. Además, el chico reality confesó que lo suyo fue a mil por hora: formalizaron la relación a solo ocho días de conocerse.

En una entrevista con Jet Set de Prensa Chilena, Ballero entró en detalles. Contó que uno de los tatuajes, en el antebrazo, “representa la constelación del día que le escribí por primera vez a Valentina para que viniera a ver a Vito”, su gato adoptado. Ese día fue el 20 de julio.

Según contó, empezaron a pololear el 28 de julio, en una relación que describió como intensa y rápida.

Pero los tattoos tienen más allá de lo romántico. Álvaro explicó que, tras una limpieza espiritual, Valentina le recomendó usar una cruz egipcia como amuleto. Como no es fan de los collares, decidió llevarla en la piel. Explicó que la cruz representa la protección y que, en vez de comprar un amuleto, decidió tatuársela dentro de la misma constelación.

Para sellar el compromiso a su manera, en el dedo anular de la mano izquierda, ambos se hicieron argollas que tienen una estrella y también tienen que ver con la constelación. La diferencia, según Ballero, es que la de Valentina es más finita. Una movida con harto significado y harta velocidad, ¿o no?