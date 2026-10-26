Fran Maira llega a acuerdo millonario para indemnizar a motociclista y ¡se va a reality de Mega en Perú!

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¡Atención, fanaticada del cahuín farandulero! La Fran Maira dio un paso gigante para dejar atrás su drama judicial y, de paso, asegurar su pasaje al nuevo reality de Mega en Perú. Se alcanzó un acuerdo reparatorio de $60 millones con Mayerson Zapata, el motociclista con el que colisionó en febrero. El monto se pagará en tres cuotas, entre octubre y diciembre.

El acta de la audiencia del 21 de octubre, que se hizo ante el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, ya tiene las bases de este acuerdo. Pero ojo, todavía falta que lo aprueben oficialmente en una audiencia programada para mañana 27 de octubre. Y para que nadie se pierda la acción, la cantante podrá conectarse vía Zoom.

Además de los 60 palos, la jueza Carla Francisca Alfaro Muirhead fijó una caución de $4 millones para suspenderle el arraigo nacional y la firma a Maira. Estas medidas cautelares estarán en pausa desde el 24 de octubre hasta el 30 de diciembre de 2026, ambas fechas inclusive. Es clave recordar que esta garantía de 4 millones es aparte de la indemnización, o sea, son dos cobros distintos.

El caso se originó en febrero, cuando el vehículo de Maira chocó con la moto de Zapata en Lo Barnechea. La familia del motociclista, que quedó gravemente lesionado y hoy recibe atención de la Teletón, presentó una querella por cuasidelito de lesiones graves gravísimas, apuntando a una conducción negligente e imprudente por parte de la Fran. Su abogado, Gabriel Silva-Riesco, comunicó que llegaron a un acuerdo con la representación de la víctima, lo que confirmó la abogada Bárbara Saavedra. Silva-Riesco lo calificó como "una solución que ambas partes han construido con responsabilidad y respeto".

La abogada de Zapata aclaró que la formalización del acuerdo no se concretó el 21 de octubre porque esa audiencia estaba destinada a otra materia, y el fiscal pidió que se discutiera en una instancia posterior. La audiencia para discutir la aprobación del acuerdo está fijada para el 27 de octubre, a las 12:00 horas, en la sala 902 del edificio B del Centro de Justicia de Santiago.