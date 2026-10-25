Brunella Torpoco se compró un bus y Karen Dejo tiró la casa por la ventana

Espectáculos

¡Qué onda, gente! Llegaron los chismes fresquitos directo de Chollywood para que no te quedes fuera de ná. Prepárate porque hay de todo, ¡hasta buses y fiestas de 15!

Partimos con la tremenda Brunella Torpoco, que parece que le está yendo la raja. La salsera rompió el chanchito y adquirió un bus para su orquesta. ¡Un bus entero, cabros! Ella misma lo dijo: "los sueños se hacen realidad", y por lo visto, no andaba puro chamullo. Tremenda inversión, ¡así se hace la plata!

Y hablando de tirar la casa por la ventana, Karen Dejo no se quedó atrás para celebrar los quince de su hija Mía. ¡Imagínate la fiesta! Su novio, el empresario Shahid Khan, quien vive en Canadá, llegó a Lima para la celebración. Eso sí que es amor, ¿o no?

Ahora, si hablamos de la tele, Pati Lorena soltó la papita: los próximos animadores de ‘Combate: Nueva generación’ serían ni más ni menos que Renzo Schuller, María Pía Copello y Diana Sánchez. ¡Se viene con todo el equipo! Habrá que ver si prenden la pantalla como antes.

Karla Tarazona contó que cuando inició su romance con Christian Domínguez, le preguntó si quería una relación abierta, porque ella también tiene otros pretendientes. ¡Uyuyuy! Esa sí que es una movida atrevida, ¿o no crees?

Y ojo al dato que nos llega desde Chile: Flavia Laos dejó buena impresión en Chile después de su paso por el reality ‘Volverías con tu ex 2’. Dicen que fue la revelación, ¡así que Flavia brillando fuera de casa! Bien por ella, dejando el nombre de Perú en alto.

Cambiando el switch a los amores complicados, Dimas Ysla salió a aclarar que, aunque Mackeily Luján, la cantante de La Bella Luz, lo mandó a la "friendzone", él no dijo que habían vuelto. ¡Para nada! El hombre está con la espada desenvainada, y asegura que luchará por su amor. ¡Qué romántico! O muy insistente, dependiendo de cómo lo mires.

¿Qué team eres tú en estas papitas?