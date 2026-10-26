Pedro Pascal nos dejó helados: Preguntó por el aluvión de Las Condes y confirmó su regreso a Chile

Espectáculos

Nuestro Pedro Pascal, el que la rompe en Hollywood y cada cierto tiempo nos saca suspiros con su buena onda, confirmó que se viene a Chile en diciembre. ¿El motivo? Compartir con su papá, ni más ni menos. Pero lo que realmente nos dejó con la boca abierta fue su genuina preocupación por el aluvión que azotó Las Condes, una consulta que lanzó en medio de una entrevista para promocionar su nueva joyita, la película “Behemoth!”.

En esa conversación con un canal nacional, Pedro no dudó en preguntar directamente a la periodista Josefina Valdés: “¿Y cómo va el aluvión de Las Condes?”. La reportera, obviamente pillada de sorpresa, tuvo que explicarle la cruda realidad: cómo hace una semana las calles de la comuna de Santiago estaban llenas de barro y piedras después de que las piscinas decantadoras colapsaran por las lluvias. Ella le respondió que va mejor, pero que todo el mundo está ayudando porque está todo lleno de barro y que fue difícil, mientras Pedro escuchaba atento. Se nota que, a pesar de la distancia, este actor chileno-estadounidense sigue conectado con lo que pasa en la capirucha.

Pero no todo fue actualidad nacional. Pedro Pascal también se refirió a su rol en “Behemoth!”, donde interpreta a Alex Serian, un talentoso violonchelista que, de niño prodigio, terminó viviendo a la sombra de su prestigiosa familia de músicos. Para Pedro, este papel es su rol favorito, por la experiencia y no solo por el personaje.

¿Y cómo logró darle vida a este músico de élite? Acá viene la parte que nos dejó plop: ¡tuvo que aprender a tocar el violonchelo! Pedro mismo lo describió como lo más difícil que ha tenido que aprender. Imagínense el nivel de compromiso: “Estar en una arena de gladiadores o colgado de un arnés… eso palidece en comparación con aprender a tocar el violonchelo y hacer que parezca convincente mientras interpretas a Tchaikovsky”, confesó en una entrevista en julio.

Este tremendo esfuerzo ya está dando frutos, porque la crítica está vuelta loca con su actuación. Variety vaticinó que podría estar entre los nominados a Mejor Actor en la próxima edición de los Premios Óscar. Si eso no es jugársela por un papel, ¡no sabemos qué es! La película “Behemoth!” llega a los cines chilenos el 3 de diciembre, justo a tiempo para que lo veamos en pantalla grande antes de su visita.

Así que ya saben, nuestro Pedro Pascal no solo es un crack en la actuación y un ejemplo de conexión con sus raíces, sino que además, ¡toca chelo como los dioses! ¿Hay algo que este hombre no pueda hacer?