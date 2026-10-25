Bamba día 1: el festival que nos hizo sudar y bailar sin parar

Espectáculos

El Festival Bamba, esa joyita que se empezó a gestar en 2019 de la mano de Juanes y la productora Lotus, finalmente encendió motores en la explanada del Parque O'Higgins. La idea era simple pero ambiciosa: traer una experiencia de música latina con ese sello de festival internacional, y el primer día ya nos dejó claro que venían con todo.

Desde la organización, se rajaron con varios detalles: zonas de barras por doquier, diez puntos con acceso al agua y, para qué decir, jabón y papel higiénico pa' que nadie sufriera. La gran zona de barras entre los dos escenarios principales era ideal para pedir algo rápido y no perderse nada. Eso sí, la tarde avanzó y las filas se pusieron más largas que la espera por el sueldo.

Calentando motores: Talentos chilenos y debutantes

La jornada partió con la artista quilpuenina Seamoon, alias Luna Mar Vargas, y su R&B de manual, pero con ese toque latino que nos prende. Su show, que se apoya en su voz, hasta se atrevió con una versión de “La Jardinera” de Violeta Parra y cerró con “Kintsugi”, su tema sobre sanación personal. Un buen número de partida para ir calentando motores y dejarnos con ganas de más.

Después llegaron Catalina y las Bordonas de Oro, de los proyectos chilenos más bacanes del momento. Con su banda extendida, se lucieron con temas de “La Alegría de los que Lloran”, su discazo de esta temporada. Su repertorio es una mezcla de bolero (“¿Quién es él?”, “Presagio”) con salsa y merengue (“Fue una mentira”, “No he dejado de pensar en ti”). ¡Más de alguno se soltó y tiró un par de pasos de baile con el tremendo ritmo que le pusieron!

De Puerto Rico, Gale, compositora que ha escrito para Shakira y Aitana, presentó un show piolita, sin tanto brillo, pero que cumplía con temas como “Gato Negro” y “Problemas”. Aunque ya había estado acá, su presentación fue una buena oportunidad para que el público chileno la cachara mejor.

El Bamba se pone global: Rock, reggae y conciencia social

El argentino Coti, con sombrero a lo Dylan, desplegó su pop rock de esos que suenan a radio todo el día, con su banda completa. Nos hizo corear “Otra Vez”, “¿Dónde están corazon?”, “50 Horas”, “Luz de Día” y “Nada de esto fue un error”. También se mandó unas versiones a lo Tom Petty de “Andar Conmigo” y “Lento”, temas de los hits que popularizó Julieta Venegas, de quien es coautor. Además, aprovechó de mandar un “Viva Brasil, viva Lula”, a tono con lo que pasa al otro lado de la cordillera. Un show rockero con mucha guitarra y una voz impecable.

Después, Los Pericos llegaron saludando con un “¿Cómo está Santiago? La huea buena”. Ante una elipse ya con más público, fundamentalmente adulto, estos íconos del reggae argentino repasaron sus mejores temas: “Hacé lo que quieras”, “Jamaica Reggae”, “Mucha Experiencia”, “Waitin” y los más recientes como “Inmortal”. ¡Los bronces y teclados le dieron el toque jamaiquino con el sabor del cono sur!

Y desde Europa, el italiano Jovanotti, luciendo una polera con la leyenda “El Cantante”, la rompió, dejando la patá en el escenario. Su show de sabor latino fue uno de los más convocantes, gracias a una banda con guitarras, percusiones y un cruce bacán entre ritmo, flow rapero y riffs que te volaban la cabeza. Le dio un aire nuevo a temas como “Non M’Annoio” y la urgencia que necesitaba “Penso Positivo” con una coda al estilo Santana, súper latina. Pero el momento más prendido fue cuando le metió unas líneas de “El Pueblo Unido Jamás será Vencido” con tambores repicando. “Me gustaba esa canción cuando niño en Roma, mi hermano grande era fan de Viva Chile de Inti Illimani”, explicó. Un gesto que no es menor, ¡bravo! También nos sorprendió con “Oceánica”, llena de percusión y calipso, y hasta se animó con cumbia: “Es la cumbia mediterránea”, dijo. Aunque se quejó del poco tiempo, igual cerró con broche de oro con su hitazo “Ombelico del mondo”, con bronces, riffs orientales y un tambor machacante que incluso le hizo un guiño a “Matador” de Los Fabulosos Cadillacs. ¡El show que le dio el empujón definitivo a la jornada y nos dejó con la boca abierta!

Cierre de oro: Juanes y el estallido final

El sol quemaba más que cebolla en el ojo durante los shows de media tarde. Conociendo Rusia, el tremendo proyecto del argentino Mateo Sujatovich, hizo gala de su repertorio de canciones como “Se me hizo tarde”, “Puede Ser”, la guitarrera “Películas de acción” o la Calamaresca “Tu Encanto”. ¡Una sorpresa pal que no lo cachaba!

Y poco después, Elena Rose subió el ánimo a mil con su pop con sabor a Miami y factura internacional, con temazos como “Alma”.

Ya se sentía el fresquito en el Parque O'Higgins cuando salieron los platos fuertes de la noche. El mismísimo Juanes, el impulsor de este festival, se subió al escenario Banco de Chile pasadas las ocho de la tarde con su batería de éxitos. Era una presentación muy similar a la que vimos en Viña 2026, pero no por eso menos prendida. A esa hora, el espacio del festival estaba más lleno que micro en hora punta, hasta la terraza Cenco Malls. Juanes nos hizo vibrar con “Me Enamora”, “La Paga”, “Mala Gente” y “Volverte a ver”, todo con su clásico énfasis en las guitarras.

¿Y tú, te atreviste a perrear o a rocanrolear con este fiestón?