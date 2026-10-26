¡Sin filtro! Juan Pablo Queraltó reveló el comentario racista que sufrió en la tele

Espectáculos

¡Dejó a la galucha con la boca abierta! Juan Pablo Queraltó, el animador que todos conocemos, se fue de tarro y recordó un episodio brígido de discriminación que vivió en sus inicios en la tele.

El periodista y conductor no se guardó nada y confesó uno de los momentos más dolorosos de su carrera, cuando le dijeron una frase que te deja helao: "Nunca vas a aparecer en pantalla porque eres negro".

Esta joyita de comentario se la tiraron cuando recién estaba dando sus primeros pasos en la industria. Según Queraltó, este prejuicio buscaba frenar sus sueños en un medio que, pa' qué estamos con cosas, siempre ha tenido sus sesgos con la pinta y el color de piel.

Aunque el golpe fue fuerte y le movió el piso, el comunicador no se quedó de brazos cruzados. Al contrario, usó esa mala onda como bencina para puro demostrar su talento y disciplina.

En una conversación emotiva, el rostro televisivo reflexionó sobre el tema: "Fue un comentario profundamente hiriente y discriminatorio. En ese momento te cuestionas muchas cosas, pero decidí que mi trabajo y mi esfuerzo iban a hablar por mí, más allá de cualquier prejuicio o estereotipo que alguien quisiera imponerme".

Obvio que esta revelación prendió las redes sociales al tiro. Cientos de usuarios y colegas del rubro le mandaron puro aguante, aplaudiendo su perseverancia y la tremenda trayectoria que tiene. Después de más de quince años en pantalla, Queraltó es uno de los rostros más queridos y consolidados de la tele chilena, ¡y menos mal que no le hicieron caso a los comentarios mala leche!

Su testimonio reabre una conversación súper necesaria sobre las barreras y los sesgos que por años han marcado a los medios. Es un empujón para que la tele sea un espacio más inclusivo y sin discriminación.

Y como cierre, Queraltó les dejó un mensaje bacán a las nuevas generaciones: que no dejen que los comentarios discriminatorios les corten las alas ni les apaguen los sueños. ¡A luchar por lo que uno quiere!