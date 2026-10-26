La talla sin filtro de Benjamín Vicuña que dejó a Máximo Menem en aprietos

Espectáculos

El jueves 22 de octubre pasado se vivió un momento de pura risa en Vértigo, cuando Máximo Menem Bolocco se lanzó a contar cómo había conocido a su actual polola y los inicios de su relación. El estudio entero se dobló de la risa, pero las intervenciones de Benjamín Vicuña fueron las que se robaron el show, tirándole tallas que dejaron a Máximo para la historia.

El "motel" que desató las carcajadas

Durante la conversación, el hijo de Cecilia Bolocco comenzó a relatar que había invitado a salir a la joven que le gustaba. La sorpresa llegó con la respuesta de ella: le pidió que se juntaran en un lugar más piola, lejos del ojo público, para evitar que los vieran juntos. Antes de que Máximo pudiera soltar la ubicación secreta, Vicuña se le adelantó con un comentario que hizo explotar las risas de todos los presentes. "¿A un motel?", lanzó el actor sin anestesia, imaginando la posibilidad más osada en tono de broma. ¡Imagínate la cara de Máximo!

La segunda talla y el ritmo del romance

Pero Vicuña no se quedó ahí. Mientras Máximo seguía contando detalles de cómo partió todo, explicando que no le había pedido pololeo de inmediato, que las cosas se fueron dando con calma, el actor volvió a la carga con otra de sus ocurrencias. El intérprete comentó que Máximo podría haber formalizado la relación mucho antes, insinuando que lo habría hecho al día después. ¡Parece que Benja es fanático de las relaciones express!

El nuevo romance de Máximo

Este divertido momento se dio en pleno apogeo de la atención sobre la vida sentimental de Máximo, quien tiene 22 años y ha sido vinculado con Karen Blau, una influencer de 34 años. A la Karen la conocemos por su paso por "El Discípulo del Chef" en 2019. Últimamente, la pareja ha estado compartiendo registros juntos en redes sociales, incluyendo fotos de un viaje a Valparaíso, donde se les vio súper cercanos y cariñosos. Además de influencer, Blau es ingeniera comercial y la mente detrás de la marca Caledonia.

Así que ahí lo tienes, Benjamín Vicuña demostrando que no se pierde una para tirar una talla. ¿Será que Máximo le devolverá la mano en algún momento?