¡Se prendió la cumbia! Leo Rey responde demanda de Alexítico con un 'recuerdo' que dejó a todos marcando ocupado

Espectáculos

La teleserie entre Leo Rey y Alexítico sumó un nuevo capítulo este viernes, y la verdad, ¡nos tiene pegados a la pantalla! Después de que se supiera de la demanda por injurias graves con publicidad que interpuso el líder de La Noche contra el ex vocalista, Leo Rey no se quedó piola y armó su propia "devuelta" en redes sociales.

Todo partió porque Leo Rey se subió al escenario de las fondas del Parque O’Higgins en Fiestas Patrias y, mientras cantaba, gritó una frase contra Alexítico que se hizo viral. La frase causó revuelo y, obvio, Alexítico no se lo tomó a la ligera, acusando a Leo de injurias que se difundieron con bombos y platillos. Y uno pensaría, ¿cómo saldrá de esta el Leo?

Pero si algo sabemos de Leo Rey, es que tiene un as bajo la manga. En su cuenta de Instagram, Leo Rey mostró una serie de noticias que tenía guardadas de cuando formaba parte del grupo, y contó que estaba revisando unos recuerdos cuando se encontró con esto. ¿Y qué encontró? ¡Pura joya!

Entre ellas, mostró una entrevista en un diario donde él mismo aparecía posando junto a Alexítico. Pero ojo al charqui, que lo bacán de la foto no era solo el recuerdo, ¡sino el gesto de Alexítico! Hacía una señal que, curiosamente, aludía a la misma frase viral por la que ahora estaba demandando a Leo. ¿Casualidad? Nosotros decimos: ¡ja!

Leo Rey comentó: "Ah, pero ahí no era na’ bullying, ¿ah?". Además, escribió que "solo fue la devuelta", en alusión a la frase por la que fue demandado, y publicó la misma fotografía en sus historias con el texto "Esto es explícito".

Está claro que esta batalla musical y legal tiene pa' rato, . ¿Será que Alexítico esperaba esta jugada maestra? La verdad, nosotros creemos que quedó pa' la historia del cumbión. ¿Qué otro recuerdo le sacarías tú a tu "enemigo"?