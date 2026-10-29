Yamila Reyna pidió la palabra en plena audiencia contra Américo y se reprogramó la fecha

Espectáculos

La actriz y animadora Yamila Reyna llegó este jueves 29 de octubre al Juzgado de Garantía de San Javier, en la Región del Maule, para enfrentar una audiencia de juicio contra el cantante Américo, todo esto en el marco de una causa por violencia intrafamiliar. Para sorpresa de la argentina, el artista no apareció físicamente, sino que se conectó por Zoom. La defensa de Yamila se opuso, considerando que la modalidad remota no había sido notificada con anticipación y no respetaba lo que se había acordado. "Solicitamos la posibilidad de que se fije la audiencia para hoy, tal vez en el horario de control de detención, en un plazo en que el imputado y la defensa puedan estar acá, porque tampoco es un viaje tan largo ni oneroso", planteó la abogada, pidiendo que Américo se presentara en persona.

Mientras tanto, la defensa de Américo aprovechó la instancia para pedirle al juez ¡dos solicitudes para levantar el arraigo nacional! ¿La razón? El cantante quería salir de Chile entre el 1 y el 5 de noviembre de 2026, por un show que tiene agendado en Santa Cruz, Bolivia. El juez resolvió reprogramar la audiencia para el día siguiente, en el mismo bloque, a las 09:30 horas. A Yamila no le pareció esta modificación.

Fue así como la animadora se salió de libreto, levantó la mano y pidió la palabra. El magistrado la autorizó. Yamila afirmó que no se han opuesto jamás a un permiso de la otra parte y pidió que también se la priorice a ella como víctima.

Yamila explicó que está con permisos laborales y pidió que la audiencia se realizara la próxima semana y que se revocaran algunos de los permisos de viaje del cantante, pues durante todos estos meses han cedido. El juez propuso una solución que no afecta a ninguna de las partes: la audiencia se reprogramó finalmente para el viernes 6 de noviembre a las 09:30, lo que, según precisó, permite satisfacer las preocupaciones de la víctima sin inconvenientes para las fechas expuestas por la defensa.

Aunque nadie se quejó de la nueva fecha, la abogada de Yamila Reyna dejó claro que los próximos permisos que pida Américo serán analizados con lupa, ¡y no descartó oponerse! Tras la fallida audiencia, Yamila habló con el matinal de CHV.