Iron Maiden en Chile: ¿Lloverá en los conciertos del Estadio Nacional?

Espectáculos

¡Atención, headbangers! Iron Maiden llega a Chile este fin de semana con su "Run for Your Lives World Tour", celebrando 50 años de trayectoria. La preocupación de los fans por la lluvia ha sido el tema central para estas dos presentaciones en el Estadio Nacional.

Este sábado 31 de octubre y domingo 1 de noviembre, el coliseo ñuñoíno será testigo de un show centrado en los nueve discos que la banda editó entre 1980 y 1992. Y sí, el pronóstico anticipa precipitaciones débiles para ambas jornadas. La meteoróloga Allison Göhler, en un matinal de Chilevisión, señaló que "el domingo hay posibilidad de lluvia, pero más hacia la cordillera".

Para el sábado 31 de octubre, los portales especializados Meteored y The Weather Channel hablan de cielo parcialmente nuboso, con un 80 a 90 por ciento de probabilidad de lluvias, incluso con posibles tormentas eléctricas por la tarde. Suena a apocalipsis, ¿verdad? ¡Pero calma!

Lo más importante es que ambos sitios coinciden en que la lluvia será débil justo a la hora de que arranquen los conciertos, programados para las 21:00 horas, tanto el sábado como el domingo.