¡Cuidado, Pancho!: ARMY Chile en pie de guerra contra streamer por monetizar shows de BTS

Espectáculos

El fandom chileno de BTS, conocido como ARMY Chile, no se guardó nada y le declaró la guerra al streamer nacional Canal de Pancho. La cosa es que prendieron la mecha de la polémica con una campaña para reportarlo, luego de cuestionar su manera de usar las transmisiones de los conciertos de los ídolos surcoreanos.

La indignación estalló por unos videos que el creador de contenido ha subido a TikTok, donde reacciona a los shows de BTS. Según la denuncia de las fanáticas, el problema es que estas transmisiones le estarían permitiendo al streamer llenarse los bolsillos, sacando ingresos de un contenido que originalmente fue generado y compartido por los propios seguidores del grupo. ¡Una falta de respeto a la comunidad, dicen!

ARMY Chile, ni corta ni perezosa, usó sus propias redes sociales para hacer un llamado a la comunidad de Brasil para que reportara y bloqueara la cuenta del streamer, especialmente durante las transmisiones de los conciertos. “🚨 ARMY BRASIL Nos han pedido difundir este aviso: esta cuenta toma transmisiones de ARMY, las retransmite desde su canal y monetiza con ellas”, señalaron, dejando clarito el motivo del enojo.

Pero la cosa no se quedó ahí. El fandom chileno fue súper directo y pidió a los demás seguidores de BTS que ni se les ocurra usar este canal como alternativa para ver los conciertos. “Si van a transmitir los shows, bloqueen la cuenta. Y a ARMY, les pedimos no ver los conciertos a través de ese canal ni contribuir a su monetización”, agregaron, buscando cortar de raíz el flujo de reproducciones y, por ende, de ganancias para Canal de Pancho.

Ojo, que estas críticas contra Canal de Pancho no son algo nuevo ni aislado. El cahuín y el cuestionamiento ya venía de antes, específicamente desde los conciertos de BTS que se realizaron aquí en Chile. Pero seamos honestos, la cosa se puso brigida y escaló a otro nivel en las últimas horas, con un llamado mucho más amplio dentro del fandom. La idea es una sola: impedir a toda costa que el contenido de los chicos sea usado con fines comerciales por terceros que no tienen nada que ver. ¿Será que Pancho se tiene que bajar del pony esta vez?