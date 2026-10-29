¡Mano de guagua! Neme se picó y llamó en vivo a Zona de Estrellas para encarar a panelista

Espectáculos

La farándula chilena vivió este jueves 29 de octubre un encontrón que nadie vio venir: José Antonio Neme, rostro de Mega, no se aguantó las críticas y llamó en vivo al programa "Zona de Estrellas" para encarar al panelista Javier Fernández.

Todo partió cuando en el espacio de Zona Latina estaban analizando las supuestas malas actitudes de Neme con sus equipos de trabajo, acusándolo de ser "mano de guagua". En medio de la discusión, Fernández tiró la bomba: "Neme es egoísta, es un gran egoísta y eso es feo", y le tiró un palo de aquellos: "eres grande, eres adulto, trata de ser generoso con tus compañeros que están diciendo en el equipo".

Obvio que Neme no iba a dejar pasar esa. El conductor de "Mucho Gusto" se contactó con el programa con el cuchillo entre los dientes, defendiéndose y encarando a Fernández con todo: "¿Quién te dijo a ti que yo soy egoista? ¿tú me conoces en términos personales? Yo no te he visto nunca en persona compadre", le gritó el periodista, en un tono que dejaba claro que estaba hirviendo por dentro.

Neme siguió encendido y aseguró que le hace regalos a la gente que quiere de corazón, que no anda tirando billetes desde un helicóptero y que si gana mucho o poco es problema suyo. Agregó que si anda con un Rolex, lo compra con la plata que gana.

Pero Fernández no se quedó callado y respondió que estaba analizando las declaraciones de Neme y lo que dice su equipo. Neme le replicó que, si va a trabajar en farándula, lo mínimo es que vea las cinco horas de programa en la mañana.

El panelista respondió entre gritos que sí lo había visto. Entre gritos y declaraciones cruzadas, la discusión se extendió por varios minutos.