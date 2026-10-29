¡Cahuín de alto calibre! Mario Velasco destapó un “feo” de Lucila Vit, ¿y ella? ¡Respondió con todo!

Espectáculos

El mundo del espectáculo chileno está on fire con la revelación de Mario Velasco, quien en pleno programa de televisión recordó una actitud que le pareció “fea” por parte de Lucila Vit, su excompañera de Yingo. La modelo argentina, por su parte, no tardó en salir a desmentir todo a través de sus redes sociales, llamando a “dejar de inventar”.

Todo partió en el panel de Alfombra Roja, donde se debatía sobre qué rostros de la pantalla chica eran considerados generosos y cuáles eran más bien “manos de guagua” con la billetera. Cada panelista estaba revelando sus elegidos, hasta que llegó el turno de Velasco, quien, entre risas y un poco de pudor, empezó a tirar la indirecta.

Mario dijo que en la categoría de los amarretes era complicado, porque era una mujer y nombrarla le parecía muy feo. Y la bomba fue de aquellas: “Fue a mi casa, sí llevó (algo para beber), y se lo llevó de vuelta”, lanzó el comunicador, dejando a todos los presentes con la boca abierta. Aclaró que esto pasó hace mucho tiempo, con una compañera suya de Yingo, durante una previa a la una de la mañana, donde finalmente todos se fueron a otro carrete y ella, en vez de dejar lo que trajo, se lo llevó.

La curiosidad en el set creció al máximo, y aunque Mario no quería dar nombres porque se trataba de una mujer, Millaray Viera le hizo frente y le dijo que las mujeres también pueden ser malas. Finalmente, entre tanta insistencia, le pasaron una pizarra para que anotara la inicial. Una frase de Velasco, que dijo “Se quedó en mi corazón”, fue la pista clave para que Pancha Merino le diera en el clavo y dijera el nombre de Lucila Vit, lo que Mario confirmó con la mirada mientras lanzaba la pizarra al piso. Merino vociferó que le había achuntado.

Pero la historia no terminó ahí. El mismo canal subió el momento a sus redes sociales, y Lucila Vit no se guardó nada. La modelo comentó indignada en la publicación: “¿Cuándo en tu vida me viste con un copete en la mano, @maritovelasco? ¡Obvio que no fui yo!”. Vit remató con ironía que lo único cierto del relato era que le robó el corazón, y cerró pidiendo a todos “dejen de inventar”.

¿A quién le creemos en este cahuín de exparejas televisivas? Lo que sí sabemos es que las redes sociales y los programas de farándula están que arden con este pique de aquellos. ¡Así somos los chilenos, nos encanta el copucheo con drama incluido!