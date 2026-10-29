Fernanda Hansen y la cruda verdad de su salida de la tele: "Fue muy violenta"

Espectáculos

¡Y agárrense cabros! Fernanda Hansen, la periodista que todos recordamos de programas icónicos como 'Buenos días a todos', 'Viva la mañana' y 'Mira quién habla', soltó la sopa sobre su abrupto alejamiento de la televisión chilena, y pucha que fue un momento heavy. En una entrevista sin filtro con Claudia Schmitd para 'Encantadas', el programa de Zona Latina, Hansen confesó que las circunstancias que rodearon su salida de la pantalla chica la marcaron a fuego, dejando una relación marcada con el medio.

La conversación con Schmitd giró en torno a una posible vuelta a la tele con un proyecto más estable, después de su última aparición en 'Quién es la máscara' en 2021. Y aquí viene lo impactante: aunque hoy puede enfrentar la idea con una tranquilidad que antes no tenía, Fernanda reconoció que, por un largo periodo, la sola idea de un eventual retorno era algo que ni siquiera quería considerar. “Mi salida de la tele no fue muy agradable, fue muy violenta”, se sinceró,

Según relató la misma comunicadora, esta situación, lejos de quedar en el pasado, volvió a instalarse posteriormente en la conversación pública, sobre todo en los espacios vinculados a la farandulandia. Esto, claramente, solo reforzó su intención de mantenerse bien lejos de los focos y de todo el cahuín que genera la televisión. De hecho, Hansen fue tajante al asegurar que en aquel entonces, había decidido cerrar completamente esa etapa de su vida profesional, sin mirar atrás. “Yo cerré la puerta por dentro y por fuera”, expresó, dando cuenta de lo radical de su determinación. ¡Una decisión que te deja claro que la dejó pa'l gato!

Pero, como bien dicen, el tiempo todo lo cura, o al menos ayuda a sanar las heridas. Fernanda Hansen admitió que con el paso de los años, su perspectiva sobre aquel duro episodio comenzó a cambiar. Ahora, puede mirar esa experiencia desde otro lugar, sin esa carga emocional gigante que sentía cuando decidió darle la espalda a la televisión. Hoy, dijo, está más tranquila, y destacó el tiempo que ha transcurrido desde esos episodios.

Así que, aunque su relación con el mundo televisivo ha cambiado y ahora lo ve con ojos más serenos, la periodista no soltó prenda sobre si tiene planes concretos para regresar de manera estable a la pantalla.