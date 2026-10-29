¡Se picó! Emilia Dides le paró los carros a Vasco Moulian por "doble cara" en Fiebre de Canto

Espectáculos

El ambiente se puso tenso en la emisión del miércoles de Fiebre de Canto. La cantante y modelo chilena, ganadora de Miss Universe Chile 2024, Emilia Dides, estalló contra Vasco Moulian, acusándolo de "doble cara" tras una polémica evaluación que desató un debate en pleno programa.

Todo partió con la presentación de Alessia Traverso. La participante interpretó "Chandelier" de Sia, caracterizada como Merlina para las celebraciones de Halloween. Sin embargo, su actuación no convenció del todo al jurado, especialmente a Moulian, quien criticó la elección de una canción en inglés. El jurado de televisión sostuvo que no le gusta el repertorio "anglo" y que le molesta no saber muy bien inglés, calificando la presentación con un cinco.

Alessia reaccionó de inmediato, reclamando una falta de coherencia en las críticas. Según explicó, Moulian le había reprochado anteriormente no interpretar suficientemente a un personaje, y ahora, con su caracterización de Merlina, tampoco quedó conforme. La concursante se defendió diciendo que la canción no la elige ella y pidió además que se considerara su desempeño vocal. Moulian, pese a reconocer que su asesora había encontrado correcta la interpretación, insistió en que la encontraba "fome", elevando la tensión.

Fue en ese momento que Emilia Dides intervino y respaldó los cuestionamientos de Alessia, dejando claro que no era la primera vez que discrepaba con Moulian. Dijo que siente que "un día quiere algo y al otro día quiere otra cosa" y le pidió que se pusiera de acuerdo.

Moulian intentó defender sus argumentos señalando que el espacio era un "show de canto", pero Dides no se quedó callada. Le recordó que se trata de un concurso de canto, con notas, y lo interpeló directamente. El fanático de Los Simpson teorizó que el público en casa podría aburrirse con presentaciones parecidas. Dides replicó que debería ser más consecuente con sus deliberaciones y le dijo que pone notas bastante infladas.

La bomba final vino cuando Moulian aseguró que aprendió de la crítica que no hay que rifar las notas. Dides le recordó que el otro día la había felicitado por su estrategia y le preguntó si ahora le decía en televisión que no le gusta. "Doble cara", sentenció. ¡Menudo golpe bajo!

Se ve que a veces los jurados se enredan solitos con sus propias reglas. ¿Será que Vasco debería llevar un manual de coherencia a cada programa?