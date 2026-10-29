Confirman multa millonaria a TV+ por dichos de Daniela Aránguiz contra Cony Capelli

Espectáculos

¡Chismecito caliente! La Corte de Apelaciones le dio un palo a TV+ y les confirmó una multa por el show que se armó con Daniela Aránguiz y Cony Capelli en Sígueme. ¡Y ojo que el programa ya está en las últimas!

La Séptima Sala rechazó por unanimidad el reclamo del canal y ratificó la multa de 20 UTM que el Consejo Nacional de Televisión (CNTV) les había aplicado. ¿La razón? Los dichos de la entonces panelista de Sígueme contra la bailarina y ganadora de Gran Hermano. Esto pasó hace más de un año, el 25 de septiembre de 2025, y salió al aire justo a las 18:09 horas, dentro del horario de protección al menor. ¡Ahí estuvo el problema!

Imagínense la volá: el CNTV recibió 492 denuncias por la emisión y procesó 404. Después de abrir una investigación, el consejo concluyó que el canal había infringido la normativa y fijó la sanción en 20 UTM. ¡Una suma que al valor actual equivale a $1.443.020!

Obvio que TV+ no se quedó tranquilo y pataleó en la Corte. Su defensa se apoyó en tres argumentos: que los dichos debían entenderse dentro de una pelea pública previa entre Aránguiz y Capelli, que estaban amparados por la libertad de expresión, y que, según sus mediciones, no había niños menores de 12 años viendo el programa a esa hora.

Pero la Corte les dijo 'nanai'. Para los ministros, las palabras de Daniela Aránguiz cruzaron la línea. Recordemos que, entre otros calificativos, la trató de “drogadicta” y “mentirosa”, también la llamó “regalada” y le dijo que se hiciera un examen de sangre. El fallo estableció que la libertad de expresión “no es absoluta” y que esos dichos exceden el margen de la crítica y de la vehemencia admisibles. Agregaron que los programas de farándula también están bajo la fiscalización del CNTV, y que el argumento de los pocos niños mirando tampoco prosperó porque el horario de protección tiene un fin preventivo. Además, el tribunal dejó en claro que el canal es responsable de todo lo que transmite, incluidas las opiniones de sus panelistas.

Este fallo se conoció a pocos días del final de Sígueme, que se despide mañana, viernes 30 de octubre. ¡Justo al final! Así que, ojo con lo que se dice en la tele, chiquillos, ¡parece que la justicia no perdona ni en farándula!