La Naya hace mea culpa por sus polémicas: “Qué equivocada estuve”

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Naya Fácil, la reina de las polémicas que nos tiene a todos pegados a la pantalla, decidió tirar la bomba este lunes: ¡hizo un mea culpa! Después de meses de dramas que la han tenido en el ojo del huracán, la influencer se tomó un momento para reflexionar y compartir su catarsis con sus seguidores en redes sociales. Al parecer, la Naya está haciendo un cambio de switch y reconoció que la ha embarrado más de una vez con sus acciones y declaraciones, lo que claramente ha influido en la imagen que tiene hoy.

Según contó, le llegan muchos videos donde se habla de su vida y este lunes se puso a analizarlos. Dijo que hay muchas cosas en las que se ha equivocado. A renglón seguido, indicó que por esos errores les dio pie a que mucha gente se aprovechara o hablara de más.

En otro video, recalcó que el tiempo no se puede retroceder ni se pueden cambiar los dichos, así que solo queda mostrar de aquí para adelante cómo es. “Qué equivocada estuve un tiempo. Tenía tanta rabia en las redes sociales o a las personas y decía tantas cosas que nada que ver”, agregó. Finalmente, reconoció que en un momento hacía contenido desde la soberbia y que no ocupaba bien el tono.

¿Será este el inicio de una Naya Fácil 2.0 más zen y menos polémica?