¡La Marlen Olivari se reinventó! Ahora vende casas y su estrategia es puro brillo (y un piscinazo)

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Marlen Olivari nos dejó a todos pa' dentro hace algunos días al soltar la bomba de su nuevo presente laboral: ¡se lanzó con todo al rubro de las propiedades! La exmodelo ahora se viste de corredora, pero no de cualquier forma. Tras dedicarse un tiempo a administrar algunas casas de su familia, la Marlen decidió que era hora de dar un paso más allá, profesionalizar la cosa y obtener su certificación. "Quise certificarme, tener un título y hacerlo de manera mucho más profesional", comentó a LUN, medio donde también compartió el nombre de su empresa, Olivari & Mayer Propiedades.

Pero aquí no termina la cosa, porque si algo sabemos de la Marlen, es que no le tiene miedo a innovar y a ponerle su sello a todo lo que hace. Tras haber intentado seguir una carrera política, sin éxito, la exmodelo está aplicando todas sus herramientas para esta nueva faceta. Y cuando decimos "todas", no hablamos solo de los conocimientos que aprendió en su capacitación, sino que también le está metiendo su talento innato y, obvio, su belleza.

La movida que generó más impacto fue un video que compartió en sus redes promocionando una propiedad en el sector de Pirque. Y obvio, no era un tour cualquiera. Marlen afirma en el video que la casa es alucinante y, de paso, nos sorprendía con un tremendo "piscinazo". Sí, tal cual: un llamativo piscinazo donde lució su figura con un bikini blanco. Y como si fuera poco el despliegue, la misma Marlen se encargó de dejar clarísimo que todo el registro fue sin ayuda de Inteligencia Artificial, enfatizando que a sus 52 años, su figura es 100% natural. ¡Pura Marlen sin filtros!

Seamos sinceros, ¿cuántos corredores de propiedades conoces que usen un piscinazo en bikini como parte de su estrategia de venta? Prácticamente ninguno. Y es ahí donde Marlen Olivari marca la diferencia. Está rompiendo los esquemas tradicionales del marketing inmobiliario, inyectándole su propia chispa y personalidad. No le tiene miedo a ser diferente y a usar su potente imagen para captar la atención en un mercado que suele ser más sobrio. Es una jugada audaz.

Con esto, la Marlen no solo está mostrando una propiedad; está demostrando que tiene ingenio, confianza y que sabe cómo hacer que la gente hable de ella. ¿Será este el futuro del real estate o simplemente una genialidad más de la Marlen? Sea como sea, nos queda claro que con ella, ¡el mundo de las propiedades se puso mucho más entretenido!