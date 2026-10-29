Andrés Velasco y la cruda crítica social de ‘Prohibida Obsesión’: el personaje que se hunde por los “tarjetazos”

Espectáculos

Andrés Velasco, el conocido actor, se luce en ‘Prohibida Obsesión’ como Dante Palacios, un personaje que la lleva en la teleserie nocturna de Mega, líder del horario prime. Dante es el marido de Paloma Miranda (Mónica Godoy) y hermano de Luciano Palacios (Diego Muñoz), el protagonista que está enredado en una infidelidad con Bárbara (Fernanda Funsterbusch).

Pero el drama de Dante es otro, y bien real: problemas económicos y deudas hasta el cuello, un ítem que le tiene la relación patas para arriba. La teleserie, a través de su historia, está destapando una realidad súper chilena y que nos llega hondo.

El Buque se Hundió: La Realidad de Dante Palacios

Desde el principio, el personaje de Dante “ya estaba manifestando ciertas goteras”, según comentó Velasco a BioBioChile. La cosa venía mal de antes. Dante se la jugó por darle la mejor vida a su familia: colegios top para los hijos, vacaciones de lujo, buena casa, auto, comida abundante. La idea era que no faltara nada, ¡que hasta sobrara! Pero la verdad es que no le daba para tanto, las lucas no cuadraban, y “le empezó a entrar agua al bote”.

El actor explica que ya no hay salvación para el personaje, que recién está tomando conciencia de que todo lo que ha hecho hasta ahora han sido malas decisiones.

¿Y qué se viene para Dante? “Veremos a un tipo totalmente destruido, pero que no lo quiere asumir, sobre todo delante de su mujer”, adelanta Velasco. Él cree que proteger a su familia de las malas noticias es la forma de cuidar su matrimonio, pero es un error garrafal. La Paloma le va a cobrar la falta de complicidad, de no ser un equipo en las buenas y en las malas. Dante se niega a aceptar la realidad, y en su lucha por no quebrarse, recurre a la mentira y al ocultamiento de la verdad.

Le aterra la idea de que sus hijos tengan que ir a otro colegio o atenderse en un hospital público; son “cosas de apariencia que para él son muy importantes”. De a poquito vamos a ver cómo “todavía tiene muchos recursos a los que va a echar mano” para intentar salir del hoyo.

Crítica Social y el “De Ahí Vemos” Chileno

Velasco cree que la historia pega fuerte en la gente: el querer vivir bien a costa de la tarjeta de crédito, pidiendo plata y dejando todo para después, es algo que muchos entienden. Pero tiene un costo muy grave, porque lo que queda de esa vida llena de lujos es muy poco en el fondo.

Para el actor, con este tema se puede hacer una crítica social, porque existe la idea errónea de que la vida vale por la felicidad que dan las cosas que se tienen, y eso claramente no lo es todo. Dante, en su desesperación, incluso va a caer en los juegos de azar. Es el reflejo de la falta de previsión, de pensar en el futuro cuando hay tantas preocupaciones por la jubilación. El personaje representa el dejar todo para después, y las cosas se le van desordenando cada vez más.

Un Matrimonio entre el Drama y la Comedia

Aunque el tema es heavy, la teleserie también le da “una dosis de comedia” al conflicto de pareja entre Dante y Paloma. Velasco elogia a Mónica Godoy, a quien describe como una tremenda pareja. Juntos, muestran cómo un matrimonio llega a tocar fondo por todos lados. La parte más amarga, dice Velasco, es que Dante no se da cuenta de que está poniendo en juego lo que más le importa, que es su matrimonio.

Es un dramón con toques de realidad que nos tiene a todos pegados a la pantalla. ¿Hasta dónde crees que llegará Dante con sus “tarjetazos” y mentiras?