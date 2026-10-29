La furiosa parada de carros de Fran García-Huidobro a Douglas tras tenso momento en ‘Plan Perfecto’

Espectáculos

El ambiente en ‘Plan Perfecto’ se puso más tenso que cordel de guitarra de rockero chileno. ¿El protagonista? Ni más ni menos que Douglas, quien en una reciente emisión del programa de Chilevisión, protagonizó un encontrón digno de teleserie con un periodista. Miguel Acuña intentó hacerle unas preguntas después de su paso por Radio Bío Bío, pero el cantante le paró los carros en seco.

Douglas se negó a conversar y cuestionó el trato que, según él, ha recibido antes del espacio. "No me interesa hablar con ustedes, te pido que me respetes", expresó, asegurando que el equipo había sido "macabro" y que sus declaraciones eran editadas de una manera que no le parecía adecuada. Aun así, insistió en que no estaba molesto y que no hablaría del tema.

Pero la cosa no quedó ahí. Tras revisar las imágenes del bochornoso momento, en el estudio de ‘Plan Perfecto’ sacaron a la luz otro episodio. Eduardo de la Iglesia recordó una ocasión anterior en la que Douglas fue invitado al programa vía despacho. Aparentemente, el cantante intentó meterse al estudio principal sin que nadie lo esperara. Eduardo contó que en esa ocasión pidió que cerraran la puerta del estudio y llamaran a seguridad. El animador dejó claro que los invitados no pueden llegar y hacer lo que quieran.

Pero la que se fue con todo, sin filtro, fue Fran García-Huidobro. García-Huidobro no se guardó nada y fue tajante: "No corresponde que una persona que no está invitada a un programa entre a un canal de televisión". Y de ahí, Fran aprovechó de recordarle a Douglas los cahuines que lo tienen en la palestra, especialmente después de su separación de Ana Sol Romero.

La conductora le recordó que hoy es objeto de la farándula por una orden de alejamiento hacia su mujer, y que fue a Vértigo, cobró 11 millones de pesos y no dijo nada. Además, lo acusó de intentar engañar al panel.

Para cerrar con broche de oro (o de fierro, en este caso), Fran García-Huidobro dejó claro que las pataletas de Douglas no van a cambiar su manera de trabajar. Sostuvo que en el programa hacen su trabajo y que a él no le gusta que lo hagan, y le dijo que eso no les importa ni los hará dejar de hacerlo.

¡Uff! Después de esta repasada de Fran, ¿quién se atreve a llevarle la contra?