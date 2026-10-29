“No vale la pena”: Jorge Zabaleta le pone punto final al cahuín de Ignacio Román

Espectáculos

El actor Jorge Zabaleta, conocido por su trayectoria en la televisión chilena, decidió darle la espalda a la polémica que reavivó el exparticipante de “MasterChef”, Ignacio Román. Zabaleta optó por no entrar en el cahuín sobre un supuesto maltrato antiguo de parte de él y Pancho Saavedra, cerrando la conversación con un tajante "No vale la pena".

Fue la periodista Fanny Mazuela, del programa de farándula ‘Zona de Estrellas’, quien se puso en contacto con el actor para conocer su parecer. Según lo leído por la propia panelista, Zabaleta le habría enviado un mensaje corto y directo, como quien no quiere meterse en atados. A pesar de que Mazuela le insistió en que podía dar su opinión libremente, la postura de Zabaleta ya estaba sellada.

Pero, ¿de dónde viene este tremendo atado? La cosa explotó el 27 de octubre de 2026, cuando Ignacio Román, el carismático ex “MasterChef”, se lanzó con todo en TikTok. Mientras respondía preguntas de sus seguidores, le consultaron por su relación con Pancho Saavedra y Jorge Zabaleta, y se le recordó su participación en los comerciales de Unimarc.

Román no se guardó nada y aseguró que la supuesta "amistad" nunca existió. Sin filtro, soltó: “Pancho y gerencia me hacían la vida imposible al nivel que una vez me faltó el respeto y me hizo calzón chino en una grabación”.

Esta no es la primera vez que Ignacio Román habla de su relación con los comunicadores: en otra ocasión ya había dicho algo similar.

Con esa escueta frase, Zabaleta dejó en claro que no piensa darle más pábulo al tema. Hasta el momento, ni él ni Pancho Saavedra han entregado una respuesta detallada a las graves acusaciones de Román. ¿Será que el silencio es la mejor estrategia para apagar el fuego, o solo le están echando más bencina a la hoguera?