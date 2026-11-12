¡Vuelve "Pasapalabra" a Chilevisión con Diana Bolocco y un pozo millonario!

Espectáculos

Prepárense, cabros, que se viene el notición que estábamos esperando: ¡"Pasapalabra" regresa a Chilevisión este domingo 15 de noviembre a las siete de la tarde! El programa de concursos favorito de la gallada vuelve con todo, prometiendo los mismos juegos clásicos que nos engancharon, pero con una escenografía y gráficas totalmente renovadas.

La bomba, eso sí, es que esta temporada llega con Diana Bolocco en la conducción. Un cambio importante, porque, como sabemos, Julián Elfenbein fue el rostro del programa entre 2018 y 2025, dejándolo como un clásico de la pantalla. Aunque Julián sigue ligado al canal, continuará sin proyectos por el momento, dejando la batuta a Diana, una de las figuras más potentes de la señal, que viene de animar "Fiebre de Canto".

Diana no se achica ante el desafío. Ella misma comentó que ha sido un desafío muy lindo hacerse cargo de la conducción, y reconoció el legado de su antecesor: Elfenbein "hizo un trabajo impecable en este programa", dijo, y espera "darle un sello propio". Nosotros, obvio, queremos ver qué tal esa chispa.

Así funciona el regreso de Pasapalabra

Si eres nuevo en esto o necesitas refrescar la memoria, te explicamos cómo se juega este clásico que nos tiene a todos pegados a la pantalla. Los equipos se dividen en dos: naranja y azul. Cada uno tiene un concursante nuevo, seleccionado de un casting, y dos figuras del espectáculo o la televisión que llegan a echarle una mano y, por qué no, a hacernos reír con sus intentos.

El objetivo principal es acumular la mayor cantidad de segundos posibles a través de distintas pruebas. Mientras más segundos sumes, más tiempo tendrás para la prueba final, la madre de todas las batallas: El Rosco, el juego que decide quién se lleva el pozo de platita. Y ojo, que el pozo inicial viene con una cifra que te deja para dentro: ¡20 millones de pesos!

Entre las pruebas clásicas que veremos de vuelta y que nos ayudan a sumar segundos están "Letra a letra", donde la agilidad mental es clave; "Pistas que despistan", que nos hace dudar de todo; "La pista musical", para los que tienen buen oído; "Todos contra todos", "La memoria", "Palabras cruzadas" y "Deletrea". Tania Aguilar, la productora ejecutiva, adelantó que habrá nueva escenografía y nuevas gráficas, pero el mismo espíritu alegre y familiar.

Recordemos que en 2019, Nicolás Gavilán, entonces estudiante de pedagogía de Hualpén, completó El Rosco y llevarse una suma estratosférica de $396 millones. ¡Imagínate la cara de felicidad! La vara quedó alta para esta nueva temporada.

¿Están listos para vibrar con los concursantes y ver si Diana Bolocco le da un aire fresco a este programón?