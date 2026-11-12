Luis Jara echó al agua a Vasco Moulian: ¡El vals de los novios se viene!

Espectáculos

Se armó la copucha en televisión cuando Luis Jara, sin pelos en la lengua, empezó a bromear sobre los affaires de Vasco Moulian, dejando a todo el mundo con la boca abierta porque, sinceramente, ¿quién sabía de la vida amorosa de Vasco?

La cosa partió de la forma más inesperada: Jara, que es presidente del jurado, se puso a bailar un vals con las maestras Edymar Acevedo y Verónica Villarroel, ambas también del panel. La animadora, Diana Bolocco, cachó el movimiento y les preguntó qué onda. Edymar explicó que no pueden quedarse quietas cuando suena un vals. Luis Jara, por su parte, bromeó con que las dos maestras lo tenían entre ellas.

Fue en ese ambiente distendido, con la música sonando y Jara bailando con cada una de ellas, que el cantante vio su oportunidad para tirar la indirecta a su compañero. Jara dijo que sabe que estas cosas incomodan un poco a Vasco y que, según él, “anda entusiasmado con alguien”.

Obvio, el comentario descolocó por completo a Moulian, que no pudo más que reaccionar con risas y un improperio dicho en tono de humor. Jara, rápido, le replicó también en broma que eso no se podía decir en televisión. Pero la cosa no quedó ahí. Luis Jara, que es experto en dejar la escoba, selló su intervención con una promesa digna de un reality: “Yo no me voy a ir de este mundo sin verte bailar el vals de los novios”. A lo que Vasco, sin ahondar en la bomba que le acababan de tirar, solo alcanzó a responder con un rotundo “Está difícil”.

¿Se imaginan el valseado de Vasco? No nos la cuenten dos veces.